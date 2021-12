Friends Provident stärkt Europageschäft

Giesecke wird Vorstandsmitglied der internationalen Einheit von Friends Life, zu der Friends Provident International (FPI) gehört, und berichtet an den Geschäftsführer des internationalen Geschäftsbereichs, John Van Der Wielen.In seiner neuen Position koordiniert Giesecke den Ausbau des Versicherungsgeschäfts von FPI in Kontinentaleuropa. Giesecke bleibt Vorstand der fpb, die er 2007 gründete und die seit Ende 2009 zur Friends Life Gruppe gehört.Friends Provident International operiert von der Isle of Man aus in Hong Kong, Singapur und Dubai sowie seit 2007 von Groß-Britannien aus in Deutschland.