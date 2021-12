Friendsurance erweitert Management-Team

Die Versicherungsplattform Friendsurance holt sich drei neue Manager ins Team. Artashes Torosyan, Michael Jurisch und Eva Genzmer sollen die Truppe verstärken.Torosyan ist als neuer Chef-Techniker an Bord. Der 35-Jährige ist für die gesamte IT-Struktur verantwortlich. Er war zuletzt als Chef für die Software-Entwicklung bei Be2 in Armenien tätig. Zuvor hatte er verschiedene Positionen als Softwareentwickler bei Lycos, Brience und Boomerang Software inne.Jurisch kommt als Vertriebschef zu Friendsurance. Zu den Aufgaben des 45-Jährigen gehören der Aufbau des Vertriebsteams und die Betreuung der Schlüsselkunden. Jurisch war vorher bei MyHammer als Vorstand für Vertrieb, Kundenbeziehungsmanagement und Kundenservice zuständig. Außerdem arbeitete er bei verschiedenen internationalen Unternehmen, darunter Arcor/Vodafone, Jamba und O2 Germany.Genzmer ist die neue Leiterin der Unternehmenskommunikation. Die 34-Jährige kommt von der PR-Agentur public link, wo sie als Beraterin internationale Kunden betreute. Zuvor arbeitete Genzmer für verschiedene Medien, Kommunikationsagenturen und Unternehmen. In ihrer neuen Rolle als Leiterin Unternehmenskommunikation wird sie die Presse- und Medienarbeit von der Versicherungsplattform aufbauen.Alle drei Managementmitglieder berichten direkt an den Gründer und Geschäftsführer Tim Kunde.