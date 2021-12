Als operative Leiterin Friendsurance holt Digital-Expertin

Anna Bouvier verstärkt das Berliner Insurtech-Unternehmen Friendsurance. Als operative Leiterin unterstützt sie hier ab sofort die Geschäftsführer Sebastian Herfurth und Tim Kunde. Bouvier soll insbesondere die Kundenbetreuung voranbringen und die Bancassurance-Plattform entwickeln.

Vor ihrem Einstieg bei Friendsurance arbeitete sie an Digital-Projekten bei der Deutschen Bank und ING Deutschland. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen in den Bereichen Kundenpflege, Produkt-Management und Werbung tätig. Unter anderem arbeitete sie für Vodafone und die ING-Gruppe in Amsterdam und Warschau.

„Mit den bestehenden Bancassurance-Partnerschaften wie beispielsweise mit der Deutschen Bank hat sich Friendsurance fest im Markt positioniert“, sagt Bouvier. „Diese Partnerschaften wollen wir in den nächsten Jahren ausbauen und weitere große Partner sauber integrieren. Außerdem wollen wir die Möglichkeiten von Data Science für eine verbesserte User Experience stärker nutzen und dabei neue Akzente Richtung Effizienz und Kundenorientierung setzen.“