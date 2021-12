Friendsurance mit neuem Geschäftsführer

Bei Friendsurance wird Schumann die Bereiche Produkt & IT verantworten und sich strategischen Themen widmen.Schumann ist Mitgründer der 1999 als Online-Lotto-Vermittler gegründeten Tipp24 SE, die er 2005 an die Börse brachte und bis September 2009 als Vorstandsvorsitzender führte. Im Jahr 2012 erwirtschaftete das im SDAX notierte Unternehmen mit seinen Beteiligungen in vier europäischen Märkten ein Ebit in Höhe von rund 50 Millionen Euro."Schumanns Erfahrung beim Aufbau eines Online-Unternehmens ist für uns extrem hilfreich,“ sagt Tim Kunde, Gründer und Geschäftsführer von Friendsurance.Das Konzept von Friendsurance sieht vor, dass sich Kunden schließen zu individuellen Versicherten-Netzwerken zusammenschließen und dadurch ihre jährlichen Versicherungsbeiträge um bis zu 50 Prozent senken können ( DAS INVESTMENT.com berichtete ).