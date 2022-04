Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Global Sustainable Equity (ISIN: LU2398750682)

Ninety One hat den Global Sustainable Equity aufgelegt. Das Fondsmanagement verfolgt eine langfristige und globale Anlagestrategie, die sich auf Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit konzentriert. Dabei bewertet das Team bei der Auswahl der Firmen nicht nur die externen Auswirkungen von Unternehmen, sondern auch deren Kultur. Der Fonds ist für den Vertrieb in Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich und Spanien zugelassen.

Amundi stellt zwei ETFs auf Nachhaltigkeits-Indizes um

Amundi hat zwei ETFs zu ESG-ETFs umgewandelt: Damit wechselt der Cac 40 Ucits ETF DR seinen Namen zu: Cac 40 ESG Ucits ETF DR (LU1681046931). Der ETF bildet dadurch künftig den Cac 40 ESG-Index ab und bietet Anlegern einen Zugang in die 40 führenden Aktien des französischen Markts, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen und aus dem Cac Large 60-Index stammen.

Außerdem hat Amundi den Stoxx Europe 600 Ucits ETF zum Stoxx Europe 600 ESG Ucits ETF DR (LU1681040223) umbenannt. Der ETF bildet den Stoxx Europe 600 ESG Broad Market Index ab und ermöglicht Anlegern ein Engagement in Aktien aus entwickelten europäischen Ländern, wobei 80 Titel mit den höchsten ESG-Bewertungen aus dem Stoxx Europe 600 Index ausgewählt werden. Bei beiden ETFs handelt es sich um Artikel-8-Produkte.



21 Shares The Sandbox ETP (Sand) (CH1177361008)

21 Shares hat den The Sandbox ETP (Sand) an den Börsen Euronext Paris und Amsterdam lanciert. Bei „The Sandbox“ handelt es sich um eine Blockchain-basierte virtuelle Welt, in der Nutzer ihre eigenen digitalen Vermögenswerte bauen, kaufen und verkaufen können. Der neue ETP verfolgt die Wertentwicklung von Sand, dem nativen Token der Community-gesteuerten Spieleplattform. Das Produkt bietet Anlegern die Möglichkeit, in die Plattform zu investieren.