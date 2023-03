Frisch aufgelegte Fonds Die Produktneuheiten der Woche

Union Investment startet Rentenlaufzeitfonds

Union Investment bietet einen neuen Rentenlaufzeitfonds an. Der Uni Euro Renta Unternehmensanleihen 2028 (ISIN: LU2565292625) ermöglicht es Anlegern, in ein weltweit gestreutes Portfolio von Corporate Bonds mit fester Laufzeit zu investieren. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Anleihen von Emittenten mit einem Investmentgrade-Rating. Bis zu 20 Prozent des Fondsvermögens werden zudem in Hochzinsanleihen investiert, während auch Anleihen von Emittenten aus osteuropäischen Schwellen- und Entwicklungsländern als Beimischung erworben werden können.

Der Fonds setzt ausschließlich auf Papiere, die spätestens zum Fälligkeitsdatum des Fonds auslaufen, um das Risiko von Zinsanstiegen und damit verbundenen Kursrückgängen zum Laufzeitende zu begrenzen. Die Laufzeit des Fonds endet am 15. September 2028. Anleger können aber auch während der Laufzeit jederzeit Fondsanteile mit einem Rücknahmeabschlag von einem Prozent veräußern. Es ist allerdings vorgesehen, dass bei einem vorzeitigen Verkauf eine Gebühr von 1,0 Prozent des Anteilwertes erhoben wird, die dem Fondsvermögen gutgeschrieben wird. Dieser Rücknahmeabschlag entfällt am Laufzeitende.

Erste Artikel 9-Anleihestrategie von J.P. Morgan Asset Management

J.P. Morgan Asset Management hat eine der ersten aktiv gemanagten Anleihestrategien der Branche ins Leben gerufen, die den neuen Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 Year Index von Bloomberg als Referenzindex nutzt. Die Strategie ist in Form eines SICAV-Investmentfonds und eines aktiven ETFs erhältlich. Der JPMorgan Funds - Green Social Sustainable Bond Fund (ISIN: LU2539335930) und der JPMorgan - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF bieten ein erstklassiges Kerninvestment in eine breite Palette grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen von Unternehmen sowie staatlichen und supranationalen Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.

Um in die nachhaltige Strategie aufgenommen zu werden, müssen alle Anleihen spezifisch zur Finanzierung nachhaltiger Aktivitäten genutzt werden. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den von der International Capital Markets Association (ICMA) festgelegten Grundsätzen und im Rahmen der EU SFDR-Kriterien. Die Erlöse werden für Projekte und Aktivitäten verwendet, welche zu einer nachhaltigeren und besser integrierten Wirtschaft beitragen.

Die DWS legt erstmals europäischen Infrastrukturfonds für Privatkunden auf

Die Frankfurter Fondsgesellschaft DWS hat die Auflegung eines neuen Infrastrukturfonds angekündigt. Zum ersten Mal können nicht nur institutionelle Investoren, sondern insbesondere auch deutsche Privatkunden in konkrete Infrastrukturprojekte in Europa investieren, dank des im August 2021 in Deutschland in Kraft getretenen Fondsstandortgesetzes. Dieser Fonds ist das erste Angebot in der angekündigten Familie von Investment-Lösungen der DWS, die sich auf verschiedene Aspekte der europäischen Transformation konzentriert. Der DWS Infrastruktur Europa ist als offenes Infrastruktur-Sondervermögen konzipiert und investiert in nicht-börsennotierte Infrastrukturprojekte und Unternehmen, die entsprechende Projekte entwickeln und betreiben. Für die Auswahl der Projektbeteiligungen ist ein erfahrenes und gut vernetztes Team der DWS verantwortlich. Als Fondsmanager leitet Peter Brodehser das Team, der seit Herbst 2022 die Infrastrukturexpertise der DWS in Frankfurt auf- und ausbaut.

Der Fokus des Fonds liegt auf Erneuerbare-Energie-Projekten im EU-Raum, die zur Diversifizierung Infrastrukturanlagen aus den Sektoren Digitalisierung, Versorgungswirtschaft oder Projekte, die auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Transport ausgerichtet sind, beinhalten können. „Die DWS verbindet somit das Know-how in der Auswahl und dem Management erfolgversprechender Infrastrukturinvestments mit der 50-jährigen Erfahrung unserer aus Deutschland gemanagten offenen Sachwertefonds“, erläutert Ulrich Steinmetz, Geschäftsführer der DWS Grundbesitz GmbH.