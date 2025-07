Via WhatsApp teilen

Aktualisiert am: 7. Juli 2025

Bei Guinness Global Investors läuft am Montag dieser Woche der Guinness Global Real Assets Fund vom Stapel. Den Fonds mit Sitz in Irland verwaltet Mark Brennan. Der Fondsmanager war in der Vergangenheit auch für den Asset Manager Foresight Group tätig gewesen, wo er führend die Foresight-Listed-Infrastructure-Fonds verantwortete.

Das Portfolio des Guinness Global Real Assets Fund soll aus börsennotierten Infrastruktur- und Immobilienunternehmen bestehen, die Vermögenswerte in verschiedenen Sektoren besitzen und betreiben, darunter Firmen aus den Bereichen Versorgung, Transport, Kommunikation, digitale Infrastruktur, Rechenzentren und Gesundheitswesen. Ins Portfolio kommen jeweils 35 Unternehmen, die das Fondsmanagement stets gleich gewichten will.

Der Fonds soll dem auf Qualität fokussierten Aktienansatz des Hauses folgen, betont man bei Guinness. Er soll zudem von der langjährigen Expertise des Hauses im Energiebereich profitieren, der dem Infrastruktursektor verbunden sei.

Fokus auf nachhaltige Cashflows

„Die letzten Jahre der raschen Zinsstraffung haben diese stark Asset-betonten Geschäftsmodelle unter Druck gesetzt“, räumt Fondsmanager Mark Brennan ein. Mittlerweile und unter wieder „normaleren“ Bedingungen, könnten Unternehmen, die hochqualitative Real Assets besitzen, Investoren wieder stabile und wachsende Zuflüsse und Gewinne bescheren.

Guinness-Chef Edward Guinness sagt über die neue Fondsstrategie: „Wir haben gelernt, dass es entscheidend ist, sich auf die Identifizierung hochwertiger Unternehmen für unsere Fonds zu konzentrieren.“ Guinness achte in seiner Analyse mehr auf nachhaltige freie Cashflows als auf Renditen. Statt einfach in bestimmte Teilsektoren von Infrastruktur zu investieren, soll der Fonds die Vorzüge jedes Unternehmens individuell bewerten.

Der Fonds richtet sich an den B2B-Vertrieb und nimmt Institutionelle, Wholesale-Kunden und IFAs in den Blick. Eine Vertriebszulassung gibt es vorerst nur für Großbritannien. Perspektivisch ist sie auch für Deutschland geplant.

Über Guinness Global Investors

Guinness Global Investors ist die Investmentmarke von Guinness Asset Management. Die konzernunabhängige Fondsgesellschaft wurde 2003 von Tim Guinness in London gegründet und steht heute unter der Leitung seines Sohns Edward Guinness. Das Unternehmen hat sich auf Aktieninvestments spezialisiert und verwaltet rund 8,7 Milliarden Euro.