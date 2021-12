Frische Franzosen-Power, die besten offensiven Mischfonds und Luca Pesarini ganz privat

Weitere Themen der neuen Ausgabe von DER FONDS (15.04.2011, mittags): Die besten offensiven Mischfonds und ein detaillierter Vergleich des Unternehmensanleihen-Champions Robeco High Yield Bonds mit seinen Herausforderern.Top-News Financière de L‘Echiquier startet in Deutschland durchTop-Performer: Zwei Jo-Jo-Fonds springen in die Top 15Top-Seller Klassiker-Update DWS OsteuropaInterview Oliver Jepsen, Manager des Gerling Global Rentenfonds, übersteigende Zinsen und Kaufchancen in SüdeuropaNachrichten JP Morgan startet Rohstoff-HedgefondsCrashtest Die besten offensiven MischfondsDuell zu dritt Robeco High Yield Bonds gegen Sparinvest High Yield Value Bondsund Johannes Führ Mittelstands-Rentenfonds AMIExperten-Tipp Michael Stegmüller, Performance IMCFragebogen: Erfolgsmanager Luca Pesarini ganz privatHighlights aus dem Netz: Domino-Steine, Wutbürger und unbequeme Wahrheiten