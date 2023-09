Kleiner kann gewinnen Frontier-Markets-Aktien auf Höhenflug

Das nennt man wohl einen fulminanten Start: Der Aktienfonds Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity (ISIN: LU2538737953) verzeichnet seit Beginn des Jahres einen Wertzuwachs von 18,1 Prozent (Stand 22. September 2023). Auf Sicht von drei Jahren beträgt das Plus sogar 36 Prozent, und zwar pro Jahr. Damit lässt der im April 2019 aufgelegte und immer noch jüngste hierzulande zugelassene Frontier-Markets-Fonds sämtliche etablierten Wettbewerber hinter sich.

Wie bei allen Aktienfonds dieser Kategorie stammen die Investments in erster Linie aus sogenannten Grenzmärkten, also Volkswirtschaften wie Bangladesch, Sri Lanka und Vietnam, die sich noch nicht so weit wie die großen Schwellenmärkte China, Indien und Co. entwickelt haben. Das Drei-Jahres-Resultat gehört allerdings zu einer institutionellen Anteilsklasse, denn die oben genannte Retail-Tranche für Euro-Anleger gibt es erst seit November des Vorjahres zu zeichnen.

In jedem Fall handelt es sich um herausragende Ergebnisse, für die sich der hinter dem Fonds stehende britische Asset Manager Redwheel nicht schämen muss. Im Gegenteil, wie James Johnstone mit Blick auf die unerfreuliche Lage hervorhebt: „Umfangreiche Branchen-Rotation und starke Volatilität haben die vergangenen drei Jahre geprägt“, so der Fondsmanager, der das Portfolio gemeinsam mit Victor Erch bestückt. Das bestätigt ein Blick auf den Schwellenländer-Aktienindex MSCI Emerging Markets, der im Gegensatz zu den mehr als 150 Prozent Plus des Fonds auf Sicht von drei Jahren knapp 10 Prozent verloren hat. „Das ist eine klare Bestätigung für unseren Auswahlprozess“, sagt Johnstone. Als Pionierinvestor in mehreren Volkswirtschaften sei er begeistert von den Wachstumschancen: „Die Kurse sind verglichen mit den entwickelten Märkten weiterhin sehr günstig.“

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Experten der Fondsgesellschaft Schroders sind zuversichtlich, dass die Wirtschaft der Emerging Markets weiterhin schnell wachsen werde. „Die jüngsten Turbulenzen im Bankenbereich der Industriestaaten, die unter Umständen gestraffte Kreditbedingungen zur Folge haben werden, könnten diese Outperformance sogar noch verstärken“, erklärt David Rees, leitender Ökonom für Schwellenländer bei Schroders. Dies eröffne Anlegern Chancen, so Rees, da Emerging-Markets-Aktien über erhebliches Aufholpotenzial verfügten. Denn in den vergangenen Jahren spielte die Börsenmusik vor allem in der alten Industriewelt. Der starke US-Dollar belastet viele Firmen in Schwellenländern, da sie ihre Kredite in der US-Währung aufgenommen haben und der Schuldendienst nun deutlich teurer wird.

Doch dieser Faktor lässt nach, stellt der Experte fest: „Schwellenländer-Aktien sind deswegen bereits günstig. Der Bewertungsabstand zur industrialisierten Welt vergrößert sich seit Jahren.“ Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für den Weltindex MSCI World bei 20,8 liegt, beträgt es für den MSCI Emerging Markets nur 14,1. Und der Grenzmärkte-Index MSCI Frontier Markets steht nach dieser Kennziffer mit 11,4 noch günstiger da. Die Performance von Aktienfonds mit breitem Schwellenländer-Universum toppen Frontier-Markets-Fonds locker: Auf Sicht von drei Jahren konnten die Manager den Wert ihrer Portfolios im Schnitt um 42,8 Prozent steigern. Dagegen weisen Emerging-Markets-Fonds gerade einmal 0,9 Prozent Wertzuwachs aus.

Für sein weit überdurchschnittliches Ergebnis verteilt das Redwheel-Duo das Fondsvermögen auf nicht weniger als 30 Länder. Dabei dominieren der nahe und noch mehr der ferne Osten. Ihr Favorit ist Indonesien, das mehr als 10 Prozent des Portfolios ausmacht. Auf den Plätzen folgen die Philippinen mit 9,8 Prozent und Saudi-Arabien mit 6,5 Prozent. Dahinter stehen die Vereinigten Arabischen Emirate und Vietnam mit jeweils knapp 6 Prozent. „Ziel des Fonds ist es, in gut geführte Unternehmen mit starkem Wachstum zu investieren, die wir zu angemessenen Bewertungen in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Konsum, Fertigung und Werkstoffe finden“, fasst Johnstone seine Kriterien zusammen.

Kasachische Geldhäuser und Finanzdienstleister im Visier

Die Idee dahinter: Die in Schwellenländer-Indizes aktuell noch unterrepräsentierten Grenzmärkte erinnern an einige der aktuell gefragten Emerging Markets vor 10 bis 15 Jahren. Und könnten bald einen ähnlichen Aufstieg hinlegen, so Johnstone: „Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Portfolio nicht indexorientiert, sondern ideenorientiert bleibt.“ Finanzdienstleister nehmen mehr als ein Drittel des Portfolios ein, mit weitem Abstand folgen zurzeit Anbieter von Werkstoffen, Immobilienfirmen und Industrie-Unternehmen.

Ähnlich verteilen Ramzi Sidani und Jennifer Passmoor das Vermögen ihres HSBC GIF Frontier Markets (LU0708055370). Auf Banken und Versicherer entfallen sogar mehr als 40 Prozent der Anlagen. Ganz vorn dabei ist mit aktuell 5,2 Prozent Portfolio-Anteil der kasachische Finanzdienstleister Kaspi.kz, zu dessen breitem Angebot etwa elektronische Zahlungssysteme, Versicherungen und die Finanzierung des Einzelhandels gehören. Ebenfalls zu den Top-Investments zählt das Bankhaus Halyk Savings Bank of Kazakhstan, eines der größten Geldhäuser des zentralasiatischen Landes, das sowohl private als auch geschäftliche Kunden bis hin zur Vermögensverwaltung betreut.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Das Engagement in Kasachstan ist keine Ausnahme, die Fondsmanager setzen insgesamt drei Viertel des Fondsvermögens auf Aktiengesellschaften in Zentral- und Vorderasien. Von der Benchmark MSCI Frontier Markets entfernen sie sich besonders in einem Punkt: Die mit 29 Prozent Anteil größte Indexregion Vietnam spielt im Fonds eine erheblich kleinere Rolle und rangiert mit 10 Prozent der Investments auf dem vierten Rang.

Die Titelwahl erfolgt laut Sidani nach einer gründlichen Analyse der Unternehmen: „Wir setzen insbesondere auf Research vor Ort.“ Das Vorgehen zahlt sich aus: Wer in den vergangenen drei Jahren durchgehend investiert war, hat den Wert seines eingesetzten Vermögens um knapp 90 Prozent in die Höhe geschraubt. Dafür mussten Anleger nur geringe Schwankungen in Kauf nehmen, wie die Risikokennziffer Volatilität mit einem Wert von 12,3 Prozent über drei Jahre zeigt. Zum Vergleich: Beim Weltaktienindex MSCI World sind es 17,8 Prozent.

Vietnam momentan besonders gefragt

Kaum hektischer entwickelt sich der Wert des Magna New Frontiers (IE00BNCB5M86) von Fiera Capital mit einer Volatilität von 15,1 Prozent. Stefan Böttcher und Dominic Bokor-Ingram lenken den 2015 aufgelegten Fonds, mit 576 Millionen das Schwergewicht der Fondskategorie. Die Performance über drei Jahre überflügelt mit 26,2 Prozent jährlich nochmals die des HSBC-Fonds. Trotz der vergleichbaren Ergebnisse unterscheidet sich die Titelwahl enorm.

So dominiert Vietnam mit 31,3 Prozent und großem Abstand das Portfolio, in dessen Top-10-Regionen sich neben asiatischen Staaten nur noch die europäischen Schwellenländer Griechenland und Rumänien finden. Im Sommer des Vorjahres hatte Böttcher sogar nahezu 40 Prozent des Fondsvermögens in Vietnam allokiert. Experten schreiben dem Land eine ähnliche Vorreiterrolle unter den Grenzmärkten zu, wie sie China unter den Schwellenländern einnimmt. Tech-Konzerne haben das Land längst als Produktionsstandort entdeckt, darunter Samsung, Intel und Apple.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Viele vietnamesische Aktiengesellschaften glänzen mit üppigen Wertzuwächsen, auch im Juli dieses Jahres zählte Vietnam dem Fondsmanager zufolge wieder zu den stärksten Regionen. Neben der Vietnam Prosperity JSC Bank steht der Juwelen- und Edelmetallhändler Phu Nhuan Jewelry JSC weit oben auf Böttchers Favoritenliste. Sein Liebling ist allerdings IT-Dienstleister FTP, das größte Investment des Fonds: „FTPs Kostenvorteil, seine technischen Fähigkeiten, die erfolgreiche Kundenakquise sowie große neue Aufträge lassen erkennen, dass kein Ende des Wachstums in Sicht ist.“ Schon aktuell etabliere sich FTP international, inklusive Zuwächsen in den USA.

Trotz allem Jubel, dass die Aktienmärkte der Frontier Markets sich von vielen anderen nach oben absetzen können, bedeutet dies nicht, dass es dort keine Verlierer gibt. Böttcher nennt als Beispiel die Türkei: „Wir waren dort mal Marktführer, inzwischen setzen wir keinen Fuß mehr hinein. Solange Recep Tayyip Erdog an Präsident bleibt, ist das Land für uns nicht investierbar, auch wenn ich die Türkei mag.“

Hier finden Sie alle Emerging-Markets-Aktienfonds.