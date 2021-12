Constance Riede 07.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

Früh einsteigen, flexibel vorsorgen Neues Pflegeprodukt der Continentale

Mit ihrem neuen Pflege-Tagegeld will die Continentale einen Einstieg in die private Pflegevorsorge bieten. Die Policen sollen sich an die Finanzen der Kunden anpassen und später ausbaubar sein.