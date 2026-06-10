Wie Makler ab dem 50. Lebensjahr ihrer Kunden die Weichen für eine strukturierte Frührente stellen – und warum das ungenutztes Beratungspotenzial ersten Ranges ist.

Aktivrentner-Konzept Früh- und Aktivrente: Das Beratungsfenster öffnet sich mit 50 Jahren

Rentner arbeitet im Büro: Die richtige Frage im Erstgespräch ist nicht "Haben Sie eine Rentenversicherung?“, sondern:„Haben Sie vor, mit 63 in Rente zu gehen und trotzdem weiterzuarbeiten? Dann sollten wir heute die Grundlage dafür legen,“ meint Bankrocker Stephan Heider.

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„Mit dem Wegfall der Hinzuverdienstgrenze zum 1.1.2023 und dem Aktivrentengesetz ab 1.1.2026 hat der Gesetzgeber zwei Instrumente geschaffen, die in Kombination eine neue Beratungsdimension eröffnen“, meint Stephan Heider. Wer Mandanten ab 45-50 Jahren gezielt auf das Aktivrentner-Konzept vorbereitet, erschließe ungenutztes Beratungspotenzial – und positioniere sich als strategischer Vorsorgeberater statt als Produktverkäufer.

In seinem Gastbeitrag erklärt der auch als „Bankrocker“ bekannte Finanzberater, wie das Konzept funktioniert, wie die Rechtslage ist und für welche Zielgruppen es sich besonders lohnt.

Ausgangslage: Zwei Gesetzesänderungen, ein Beratungsansatz

Die Versicherungsberatung hat in den vergangenen Jahren zwei rentenrechtliche Entwicklungen erlebt, die in ihrer Kombination erhebliches Gestaltungspotenzial bieten, das in der Beratungspraxis bislang kaum systematisch genutzt wird.

Erstens: Seit dem 1. Januar 2023 ist die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten vollständig weggefallen (8. SGB-IV-Änderungsgesetz). Wer die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente erfüllt, kann seither gleichzeitig die volle Rente beziehen und unbegrenzt hinzuverdienen.

Zweitens: Seit dem 1. Januar 2026 gilt das Aktivrentengesetz gemäß Paragraf 3 Nr. 21 Einkommensteuergesetz (EStG). Wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig als Arbeitnehmer weiterarbeitet, kann bis zu 2.000 Euro des monatlichen Arbeitslohns steuerfrei vereinnahmen – 24.000 Euro im Jahr, zusätzlich zum allgemeinen Grundfreibetrag, ohne Progressionsvorbehalt.

Die Verbindung beider Regelungen ergibt einen Beratungsansatz, den ich das Aktivrentner-Konzept nenne: eine strukturierte Strategie, bei der der Mandant ab 63 gleichzeitig Frührente bezieht, weiterarbeitet, den Rentenabschlag durch laufende Entgeltpunkte teilkompensiert und die Frührente konsequent in ein steuerlich privilegiertes Gefäß investiert. Das Ergebnis ab 67: identisches Gesamteinkommen wie bei Normalrente – plus ein wachsendes Kapitalpolster.

Das Beratungsfenster öffnet sich nicht mit 63. Es öffnet sich mit 50. Wer das versteht, versteht das eigentliche Potenzial dieses Konzepts.

Rechtliche Grundlagen: Vorgezogene Altersrente und Hinzuverdienst

Es existieren zwei relevante Rentenarten für den Aktivrentner-Ansatz, die in der Beratung sauber getrennt werden müssen:

Rentenart Voraussetzung Abschlag Ab wann Altersrente für langjährig Versicherte 35 Versicherungsjahre 0,3 %/Monat, max. 14,4 % Ab 63 Altersrente für besonders langjährig Versicherte 45 Beitragsjahre Abschlagsfrei (jahrgangsabh.) Ab 63–65 je Jahrgang

Seit 1.1.2023 gilt für beide Varianten: kein Hinzuverdienstlimit. Der Mandant kann Vollzeit weiterarbeiten, Pflichtbeiträge leisten und damit weiterhin Entgeltpunkte sammeln. Der Rentenabschlag bleibt dauerhaft bestehen – wird aber durch neu erworbene Punkte teilkompensiert.

Das Halbeinkünfteverfahren

Kapitallebens- und Rentenversicherungsverträge unterliegen bei Auszahlung grundsätzlich der Abgeltungssteuer (26,375 %). Das Halbeinkünfteverfahren nach Paragraf 20, Absatz 1, Nr. 6, S. 2 EStG reduziert die Steuerlast erheblich: Nur 50 Prozent des Ertrags werden mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert.

Voraussetzungen – die sogenannte 12/62-Regel:

Vertragslaufzeit mindestens 12 Jahre

Auszahlung nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres (Verträge ab 2012)

Gilt für Einmalzahlung und unregelmäßige Teilentnahmen – nicht für monatliche Rentenzahlungen

⚠️ Praxishinweis: Das Halbeinkünfteverfahren gilt ausdrücklich nicht bei monatlicher Leibrente aus dem Vertrag – dort greift die Ertragsanteilsbesteuerung nach § 22 Nr. 1 EStG. Entnahmestrategie und Vertragsgestaltung müssen von Beginn an aufeinander abgestimmt sein.

Das Aktivrentengesetz ab 1.1.2026

Der neue Paragraf 3 Nr. 21 EStG schafft einen zusätzlichen Steuerfreibetrag von 2.000 Euro monatlich für Arbeitnehmer, die nach Erreichen ihrer individuellen Regelaltersgrenze sozialversicherungspflichtig weiterarbeiten. Der Freibetrag:

g ilt nur für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer – nicht für Selbstständige, Freiberufler oder Beamte,

u nterliegt nicht dem Progressionsvorbehalt – erhöht also auch nicht den Steuersatz auf andere Einkommen,

w ird automatisch beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt und

g ilt ab dem Folgemonat des Erreichens der Regelaltersgrenze – für Frührentner erst ab diesem Zeitpunkt.

Für den Aktivrentner bedeutet das: Ab dem Monat, in dem er seine Regelaltersgrenze erreicht – je nach Jahrgang zwischen 66 und 67 – kommt der Freibetrag automatisch hinzu. Selbstständige sind derzeit ausgeschlossen; verfassungsrechtliche Klagen sind angekündigt.

Das Aktivrentner-Konzept: Mechanik und Modellrechnung

Berechnungsgrundlagen

Parameter Wert Quelle Einheitlicher Rentenwert (ab 1.7.2025) 40,79 € DRV Vorl. Durchschnittsentgelt 2026 51.944 € DRV Entgeltpunkte Durchschnittsverdienst 1,0 EP/Jahr § 63 SGB VI Beitragsjahre mit 63 (Eintritt mit 19) 44 EP Modellrechnung Rentenabschlag (48 Monate) 14,4 % § 77 SGB VI Nettoquote nach KV/PV ca. 87 % Näherungswert Nettorendite Ansparphase 5,0 % p.a. Nach allen Kosten Nettorendite Entnahmephase 4,0 % p.a. Nach Umschichtung/Kosten Stat. Lebenserwartung ab 63 (Männer) ca. 19 Jahre (≈ 82) Sterbetafel 2022/2024 Stat. Lebenserwartung ab 63 (Frauen) ca. 23 Jahre (≈ 86) Sterbetafel 2022/2024

Alle Renditeangaben sind Nettorenditen nach sämtlichen Kosten: Abschluss-, Verwaltungs- und Fondskosten sind also bereits abgezogen. Dies ist in der Mandantenkommunikation ausdrücklich so darzustellen.

Die drei Modelle im Vergleich

Modell A – Normalrente: Durcharbeiten bis 67

Parameter Wert Entgeltpunkte 48 EP (kein Abschlag) Rente ab 67 brutto 1.958 €/Monat Rente ab 67 netto 1.703 €/Monat Einkommen 63–67 nur Gehalt ca. 2.650 €/Monat netto Kapitalaufbau keiner

Modell B – Frührente plus Weiterarbeit (Basisansatz)

Parameter Wert Frührente ab 63 netto 1.337 €/Monat + Gehalt netto ca. 2.650 €/Monat = Gesamteinkommen 63–67 3.987 €/Monat Rente ab 67 netto (Abschlag bleibt) 1.458 €/Monat Dauerhafte Rentendifferenz zu Modell A – 245 €/Monat Mehreinnahmen 63–67 vs. Modell A + 64.176 € Breakeven gegen Modell A (kumulativ) Alter 88

Modell C – Das Aktivrentner-Konzept (Optimierungsmodell)

Frührente fließt nicht in den Konsum , sondern in einen bestehenden Rentenversicherungsvertrag. Gehalt bleibt vollständig als Lebensunterhalt.

Phase Parameter Wert Ansparphase 63–67 Monatliche Einzahlung (Frührente netto) 1.337 € Laufzeit 48 Monate Nettorendite p.a. 5 % Einzahlungssumme gesamt 64.176 € Zinseffekt + 6.813 € Kapital mit 67 70.989 € Entnahmephase ab 67 Monatliche Entnahme (Rentenausgleich) 245 € Nettorendite p.a. 4,0 % Monatlicher Ertrag auf Kapital 232 € Monatl. Kapitalverzehr ca. 13 € Gesamteinkommen (Rente + Entnahme) 1.703 € = wie Modell A

Depot-Entwicklung Modell C

Alter Depot-Wert Kumulierte Entnahmen Verbleib vs. Modell A 67 (Start) 70.989 € – + 70.989 € Kapital 72 69.944 € 17.661 € + 69.944 € Kapital 77 68.865 € 32.378 € + 68.865 € Kapital 82 67.552 € 47.095 € + 67.552 € Kapital 87 65.954 € 61.813 € + 65.954 € Kapital 92 64.011 € 76.530 € + 64.011 € Kapital 97 61.646 € 91.247 € + 61.646 € Kapital

Der Mandant aus Modell C hat mit 97 Jahren – dreißig Jahre nach Rentenbeginn – dasselbe monatliche Gesamteinkommen wie in Modell A und zusätzlich rund 61.600 Euro Kapital. Modell A hat zu diesem Zeitpunkt: nichts darüber hinaus.

Einkommensabhängigkeit: Höheres Gehalt, größeres Polster

Das Konzept skaliert mit dem Einkommen. Das Verhältnis von Depot-Ertrag zu Entnahme bleibt konstant – die absolute Kapitalmasse wächst:

Bruttoeinkommen Frührente netto Depot mit 67 Depot mit 97 51.944 € (Durchschnitt) 1.337 €/Monat 70.989 € 61.646 € 60.000 € (Facharbeiter) 1.544 €/Monat 81.999 € 71.207 € 75.000 € (leitende Angestellter) 1.930 €/Monat 102.498 € 89.008 €

Gefäßwahl: Schicht 3 vs. Schicht 1 – eine Entscheidung mit Konsequenzen

Private Rentenversicherung (Schicht 3) als Primärgefäß

Die Schicht-3-Police bietet im Aktivrentner-Konzept drei entscheidende Vorteile:

Halbeinkünfteverfahren bei Einmal- oder Teilentnahmen (12/62-Regel)

Steuerneutrale Umschichtungen innerhalb des Vertragsmantels während der gesamten Laufzeit

Flexible Entnahme nach Bedarf – keine Pflicht zur Verrentung.

Kritisch: Vertragsqualität entscheidet. Ein Altvertrag mit hoher Kostenstruktur (TKV > 1,5 Prozent) und schlechtem Fondsuniversum kann den steuerlichen Vorteil vollständig auffressen. Policen-Check vor Empfehlung ist Pflicht, nicht Kür.

Rürup (Schicht 1) als Ergänzung – der Engelskreis

Einzahlungen in einen Rürup-Vertrag sind in 2026 zu 100 Prozent als Sonderausgaben absetzbar (maximal 27.566 Euro/Jahr für Ledige). Bei einem Grenzsteuersatz von 32 Prozent ergibt sich:

Parameter Rürup Schicht 3 Monatliche Einzahlung 1.337 € 1.337 € Steuererstattung (32 %) + 428 €/Monat 0 € Effektive Gesamteinzahlung 1.765 €/Monat 1.337 €/Monat Kapital mit 67 (5 % netto) 93.705 € 70.989 € Mehrkapital Rürup + 22.716 € – Monatliche Nettorente ab 67 ca. 210 € – Depot-Entnahme Schicht 3 – 245 € Restkapital mit 97 0 € (Leibrente) 61.646 € Vererbbar Nein Ja Pfändungsschutz Ja Nein

Fazit: Rürup liefert monatlich 35 Euro weniger als Schicht 3 bei gleichzeitig fehlendem Restkapital. Das Modell kippt zugunsten von Rürup erst jenseits von 95 bis 100 Lebensjahren. Für die Mehrheit der Mandanten ist Schicht 3 das überlegene Primärgefäß.

Empfehlung Tandemmodell: Schicht 3 als Hauptgefäß für Flexibilität und Halbeinkünfteverfahren. Rürup als hälftig bespartes Parallelmodell für Steuerabzug in der Ansparphase, Pfändungsschutz und Langlebigkeitsabsicherung. Beides zusammen ergibt: steuerliche Optimierung in der Anspar- und Entnahmephase, Vererbbarkeit und dauerhaften Rentenanspruch.

Warum der Beratungsansatz mit 50 beginnt – nicht mit 63

Das ist der Kernpunkt für die Maklerpraxis: Das Aktivrentner-Konzept in seiner steuerlich optimierten Form ist nur realisierbar, wenn der Rentenversicherungsvertrag spätestens mit 51 Jahren abgeschlossen wird.

Vertragsabschluss 12-Jahres-Frist erfüllt Konzept ab 63 möglich? Beratungsempfehlung Mit 45 Mit 57 ✅ Ja Optimaler Vorlauf, 18 J. steuerneutral Mit 50 Mit 62 ✅ Ja Rechtzeitig, empfehlenswert Mit 51 Mit 63 ✅ Ja Minimaler Vorlauf, sofort handeln Mit 55 Mit 67 ❌ Nein HEV erst ab 67 nutzbar Mit 60 Mit 72 ❌ Nein Konzept nicht umsetzbar

Der praktische Beratungsansatz für Makler: Jeder Mandant zwischen 45 und 51 Jahren ist ein potenzieller Aktivrentner-Kandidat. Das Erstgespräch lautet nicht „Haben Sie eine Rentenversicherung?“, sondern: „Haben Sie vor, mit 63 in Rente zu gehen und trotzdem weiterzuarbeiten? Dann sollten wir heute die Grundlage dafür legen.“

Dieser eine Satz öffnet ein Beratungsmandat, das Produktkauf und Konzeptberatung verbindet. Der Policen-Check bestehender Verträge ergänzt das Erstgespräch: Erfüllt ein vorhandener Vertrag die 12/62-Voraussetzungen? Ist die Kostenstruktur tragfähig? Erlaubt das Fondsuniversum eine sinnvolle Entnahmestrategie ab 63?

Das Zuckerl: Aktivrentengesetz ab Regelaltersgrenze

Ab dem Monat, in dem der Mandant seine individuelle Regelaltersgrenze erreicht, greift Paragraf 3 Nr. 21 EStG automatisch – sofern er als Angestellter weiterarbeitet. Der steuerliche Effekt ist erheblich:

Beispiel Ohne Aktivrente Mit Aktivrente Arbeitslohn brutto 2.000 €/Monat 2.000 €/Monat Steuerpflichtiger Anteil 2.000 € 0 € Steuerersparnis (ca. 25 % ESt) 0 € ca. 420–500 €/Monat Nettozufluss ca. 1.500 € ca. 1.920–2.000 €

Für Selbstständige gilt der Freibetrag nach aktuellem Recht nicht. Die Beratung sollte diesen Punkt klar kommunizieren und für Mandanten, die eine Selbstständigkeit planen, Alternativen aufzeigen.

Arbeitsrechtlicher Rahmen – was Makler wissen müssen

Ein häufig übersehener Aspekt in der Beratungspraxis: Viele Mandanten gehen davon aus, dass ihr Arbeitsverhältnis mit Rentenbeginn automatisch endet. Das ist rechtlich falsch – es sei denn, der Arbeitsvertrag enthält eine entsprechende Klausel.

Szenario Rechtslage Beratungshinweis Kein Rentenpassus im Vertrag AV läuft weiter, kein Automatismus Aktiv nutzen, nichts unternehmen Klausel auf Regelrentenalter AV endet erst mit 67 (oder individuelle Grenze) Frührente ab 63 nicht betroffen Explizite Frührentenklausel AV könnte mit Rentenbeginn enden Fachanwalt einschalten vor Antrag Tarifvertragliche Regelung TV hat Vorrang vor individuellem Vertrag TV prüfen lassen

Strategische Option – kurz raus, kurz rein: Der Mandant kündigt oder vereinbart Beendigung des Arbeitsverhältnisses, nimmt Frührente in Anspruch und schließt mit dem Arbeitgeber einen neuen befristeten Vertrag nach Paragraf 41 SGB VI. Dies schafft Klarheit auf beiden Seiten und kann gleichzeitig zur Neuverhandlung von Stunden, Konditionen und Flexibilität genutzt werden. Empfehlung: Fachanwalt für Arbeitsrecht und individuellen Rentenberater einbeziehen.

Das entscheidende Risiko – und wie Makler es adressieren

Das Aktivrentner-Konzept ist finanzmathematisch belastbar. Es scheitert nicht an den Zahlen. Es scheitert am Verhalten.

Wer die Frührente konsumiert – Wohnmobil, Küche, Lifestyle-Inflation – hat am Ende Modell B ohne Depot: eine dauerhaft geminderte Rente ohne Kapitalpolster.

Die Beratungsaufgabe besteht nicht nur in der Produktauswahl, sondern in der Verhaltenssteuerung:

Automatisierung: Lastschrifteinzug auf den Rentenversicherungsvertrag zum gleichen Tag wie der Renteneingang.

Mentales Framing: Die Frührente ist vom ersten Tag an „Geld der Zukunft“ – nicht verfügbares Einkommen.

Transparenz: Mandant versteht und akzeptiert, dass das Gehalt der Lebensstandard ist und die Rente das Depot speist.

Makler, die diesen Punkt klar kommunizieren und die Automatisierung von Beginn an strukturieren, liefern echten Mehrwert – über den Produktabschluss hinaus.

Profitipp aus der Praxis: 99,99-prozentige Teilrente statt Vollrente

Ein Detail, das in der Beratung regelmäßig übersehen wird – und im Ernstfall erhebliche Konsequenzen hat.

Wer das Aktivrentner-Konzept umsetzt, sollte den Rentenantrag nicht auf Vollrente, sondern auf 99,99 Prozent Teilrente nach Paragraf 42 SGB VI stellen. Die DRV akzeptiert diesen Prozentsatz ausdrücklich. Der monetäre Unterschied zur Vollrente beträgt bei einer Frührente von 1.337 Euro netto rund 13 Cent monatlich – steuerlich und rentenrechtlich irrelevant. Die Konsequenzen für den Sozialversicherungsschutz sind dagegen erheblich.

Vergleich Vollrente und 99,99 % Teilrente

Leistung Vollrente (100 %) Teilrente (99,99 %) Krankengeld ab 6. Woche ❌ Kein Anspruch ✅ Voller Anspruch Kurzarbeitergeld ❌ Kein Anspruch ✅ Anspruch bleibt Pflegepunkte bei Angehörigenpflege ❌ Entfällt ✅ Werden gutgeschrieben KV-Beitragssatz 14,0 % (ermäßigt) 14,6 % (regulär) Mehrkosten bei 3.000 € Brutto — ca. 9 €/Monat

Konkreter Mandantennutzen: Bei einem Nettogehalt von 2.650 Euro sichert die 99,99-Prozent-Lösung im Krankheitsfall einen monatlichen Krankengeldanspruch von rund 2.120 Euro – gegenüber null bei Vollrentenbezug. Die Mehrbelastung durch den höheren KV-Beitrag beträgt 9 Euro monatlich.

Der Antrag ist formlos – ein einfaches Schreiben an die DRV genügt, alternativ direkt im Rentenantrag angeben.

⚠️ Beratungshinweis: Einige betriebliche Zusatzversicherungen und private Krankentagegeldversicherungen knüpfen ihre Leistung an den Bezug einer Vollrente. Bestehende Verträge des Mandanten sollten vor Antragstellung geprüft werden.

Fazit: 13 Cent weniger Rente. Voller Krankengeldschutz. Das ist kein Buchhaltertrick - das ist Beratungsqualität.

. Fazit: Ein Beratungsansatz, der zur richtigen Zeit kommt

Der demografische Wandel, der Fachkräftemangel und zwei Gesetzesänderungen in drei Jahren haben eine Beratungssituation geschaffen, die es in dieser Form noch nicht gab. Der Mandant, der mit 63 in Frührente geht und weiterarbeitet, ist keine Ausnahme mehr – er ist eine gesetzlich explizit gewünschte und steuerlich begünstigte Figur.

Das Aktivrentner-Konzept liefert ihm:

Identisches Gesamteinkommen ab 67 wie bei Normalrente

Ein wachsendes Kapitalpolster von rund 62.000 bis 89.000 Euro (je nach Einkommen)

Steueroptimierte Entnahme durch Halbeinkünfteverfahren

Ab Regelaltersgrenze: bis zu 2.000 Euro steuerfreier Arbeitslohn monatlich

Steuerneutrales Wachstum im Versicherungsmantel über die gesamte Laufzeit.

Das Beratungsfenster für dieses Konzept liegt zwischen dem 45. und 51. Lebensjahr des Mandanten. Wer diese Altersgruppe in seinem Bestand hat und noch kein Gespräch über das Aktivrentner-Konzept geführt hat, lässt Potenzial liegen.

Der Makler, der heute mit einem 50-jährigen Mandanten über Aktivrente spricht, ist in 13 Jahren derjenige, der die Auszahlung begleitet. Das ist Kundenbindung über den Produktzyklus hinaus.