Früherer MEG-Chef vor Gericht Mehmet Göker schwänzt Prozessauftakt in Kassel

Vor dem Landgericht Kassel startete am heutigen Donnerstag der Strafprozess gegen den Ex-Chef des nach ihm benannten Versicherungsvermittlers MEG: Mehmet Ercan Göker entzieht sich jedoch dem Zugriff der deutschen Justiz in seiner Heimatstadt und bleibt vorerst in seinem türkischen Exil.