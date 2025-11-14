Die geplante Frühstart-Rente startet 2026 nur für Sechsjährige. Grund sind knappe Haushaltsmittel. Ältere Kinder und Jugendliche bleiben außen vor.

Lars Klingbeil und Friedrich Merz: Die Bereinigungsvorlage zum Bundeshaushalt 2026 räumt nur 50 Millionen Euro für die Förderung der Frühstart-Rente ein.

Das Bundesfinanzministerium plant, die Frühstart-Rente im kommenden Jahr vorerst nur an Sechsjährige auszuzahlen. Das geht aus der Bereinigungsvorlage zum Bundeshaushalt 2026 hervor. Für die Förderung sind 50 Millionen Euro veranschlagt – ausreichend für einen Jahrgang, aber nicht für alle ursprünglich vorgesehenen Altersgruppen.

Der schwarz-rote Koalitionsvertrag hatte vorgesehen, dass alle 6- bis 18-Jährigen ab 2026 die Förderung erhalten. Der Staat sollte zehn Euro monatlich in ein individuelles, privates Aktiendepot einzahlen. Die Umsetzung für alle Jahrgänge hätte jährlich rund eine Milliarde Euro gekostet.

Schrittweiser Ausbau geplant

Die Koalition entschied sich wegen knapper Kassen für eine schrittweise Einführung. Begonnen wird mit dem Jahrgang 2020. Jahr für Jahr sollen weitere Alterskohorten hinzukommen, bis langfristig alle 6- bis 18-Jährigen die Förderung erhalten. Die derzeit 7- bis 18-Jährigen gehen damit vorerst leer aus.

Ob sie in den kommenden Jahren berücksichtigt werden oder sich die Förderung auch weiterhin nur auf jüngere Jahrgänge beschränkt, darüber gibt es keine eindeutigen Angaben. Auf direkte Nachfragen wie zum Beispiel die jüngste „Kleine Anfrage“ mehrerer Grünen-Angeordneten erklärt die Bundesregierung, dass zur Ausgestaltung der Frühstart-Rente zunächst ein Gesetzgebungsvorschlag erforderlich sei. Damit sollten „Schlussfolgerungen insoweit dem Gesetzgebungsverfahren vorbehalten“ bleiben.

Israel als Vorbild

Für die praktische Umsetzung müssen Eltern nach Angaben aus Koalitionskreisen ein Depot oder eine Versicherung für ihre Kinder einrichten, um die Förderung abrufen zu können. Geschieht dies nicht innerhalb einer festgelegten Frist – beispielsweise sechs Monate –, sollen Kinder automatisch eine Standardlösung zugeteilt bekommen. Als Vorbild dient das israelische Modell.

Eine Positivliste soll festlegen, welche Anforderungen das Produkt erfüllen muss. Sowohl eine Anlage in ETFs als auch eine Versicherungslösung sollen möglich sein. Auf eine Beitragsgarantie wie bei der Riester-Rente oder eine Mindestverzinsung wird verzichtet. Eine feste Einigung auf diese Eckpunkte steht allerdings noch aus.

Zusätzlich zur staatlichen Förderung sollen auch Dritte wie Eltern oder Großeltern direkt in die Anlage einzahlen können. Damit weicht die Koalition vom ursprünglichen Plan ab, private Einzahlungen erst ab dem 18. Lebensjahr zu ermöglichen. Die Anlage bleibt bis zum Renteneintritt für Entnahmen gesperrt, Gewinne sind bis dahin steuerfrei.

Reform der privaten Altersvorsorge als Voraussetzung

Bevor die Pläne in einen Gesetzentwurf münden, will die Koalition die private Altersvorsorge einschließlich der Riester-Rente reformieren. Diese müsse „anschlussfähig zur Frühstart-Rente“ sein, heißt es aus Koalitionskreisen. Ziel ist ein ebenfalls gefördertes Altersvorsorge-Depot, damit 18-Jährige mit dem Betrag aus der Frühstart-Förderung direkt bis zum Renteneintritt weitersparen können.

Während für die Frühstart-Rente in diesem Jahr nur Eckpunkte beschlossen werden sollen, soll der Entwurf für die Reform der privaten Altersvorsorge noch vor Weihnachten durch das Kabinett gehen – voraussichtlich am 17. Dezember. Die schwarz-rote Koalition stützt sich dabei stark auf die Vorarbeit der Ampelkoalition, die ein staatlich zertifiziertes Altersvorsorge-Depot mit ETF-Sparplänen geplant hatte.