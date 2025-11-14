Frühstart-Rente: So fördern andere Länder Kinderdepots
Die Bundesregierung konkretisiert ihre Pläne zur Frühstart-Rente: Ab 2026 sollen zunächst nur die im Jahr 2020 geborenen Kinder die staatliche Förderung erhalten. Alle 7- bis 18-Jährigen bleiben wahrscheinlich außen vor, jüngere Jahrgänge sollen schrittweise folgen.
Der Plan sieht vor, dass die Sechsjährigen vom kommenden Jahr an monatlich zehn Euro staatliche Einzahlungen in ein privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot erhalten – bis zum 18. Geburtstag. Bei zwölf Jahren Laufzeit summiert sich das auf 1.440 Euro. Das Geld soll erst zum Renteneintritt verfügbar sein und kann ab 18 Jahren privat weiter bespart werden. Die Erträge bleiben bis zum Renteneintritt steuerfrei.
Doch ist das ambitioniert genug? Eine Studie des Deutschen Aktieninstituts und des Vermögensverwalters Vanguard vergleicht staatlich geförderte Kinderdepots in Israel, Großbritannien, Kanada, den USA und Frankreich. Das Ergebnis: Deutschland könnte deutlich mehr tun.
Warum die Frühstart-Rente überhaupt nötig ist
Die deutsche Rentenversicherung steht unter erheblichem Druck. Steigende Lebenserwartung und der Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation bis 2036 setzen das Umlageverfahren an seine Grenzen. Die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rente machen bereits fast ein Viertel der Gesamtausgaben des Bundes aus – für 2025 sind 122,5 Milliarden Euro veranschlagt, Tendenz steigend.
Während andere Industrieländer seit Jahrzehnten auf eine Mischung aus Umlage und kapitalgedeckter Altersvorsorge setzen, verlässt sich Deutschland weiter hauptsächlich auf die gesetzliche Rente. Mehr als die Hälfte der Ruheständler bestreitet derzeit ihr Auskommen ausschließlich damit. Mit der Frühstart-Rente will die Bundesregierung nun den Einstieg in die Kapitaldeckung schaffen.
Laufzeit: Seit 2017
Staatliche Förderung: 57 Schekel (15 Euro) monatlich von Geburt bis zum 18. Geburtstag
Bonus: 568 Schekel (148 Euro) zum 18. Geburtstag, weitere 568 Schekel bei Nicht-Abhebung bis zum 21. Lebensjahr
Besonderheit: Automatische Depoteröffnung für alle Kinder nach sechs Monaten, wenn Eltern nicht selbst aktiv werden
Zuzahlungen: Eltern können den staatlichen Beitrag verdoppeln, Betrag wird automatisch vom Kindergeld abgezogen
Volumen: 25,4 Milliarden Schekel (6,6 Milliarden Euro) auf 3,5 Millionen Konten (Stand 2024).
Israel gilt als direktes Vorbild für die deutsche Frühstart-Rente – allerdings mit einigen entscheidenden Unterschieden. Der Start erfolgt bereits bei Geburt statt mit sechs Jahren, die monatlichen Beiträge sind mit umgerechnet 15 Euro höher, und das System erfasst automatisch alle Kinder.
Das Erfolgsgeheimnis ist die Automatisierung. Eröffnen Eltern nicht innerhalb von sechs Monaten selbst ein Depot, geschieht dies automatisch durch die staatliche Sozialversicherung. Die Erfahrung zeigt, dass gerade einkommensschwache Familien kein Depot eröffnen – ihre Kinder würden ohne automatische Erfassung leer ausgehen.
Bei automatisch eröffneten Depots investiert der Staat die Beiträge in einen Fonds mit hohem Aktienanteil, verwaltet durch private Anbieter, die über eine öffentliche Ausschreibung ermittelt wurden. Rund 80 Prozent des Gesamtvermögens auf israelischen Kinderdepots liegen laut DAI-Studie in Fonds.
Die Depoteröffnung läuft vollständig digital: Eltern erhalten nach der Geburt eine Depotnummer per Post und können sich online auf einer Plattform der Sozialversicherung identifizieren. Dort wählen sie einen Anbieter und entscheiden, ob sie den staatlichen Beitrag durch eigene Zahlungen verdoppeln möchten. Aktuelle Informationen zur Wertentwicklung sind jederzeit digital abrufbar, einmal jährlich gibt es einen Depotauszug per Post.
Child Trust Fund (2005-2011):
Staatliche Förderung: 250 Pfund (290 Euro) bei Geburt, Kinder aus einkommensschwachen Familien erhielten zusätzlich 250 Pfund
Zusatzförderung: Zeitweise weitere 250 Pfund zum siebten Geburtstag
Zuzahlungen Dritter: Bis zu 9.000 Pfund (10.440 Euro) pro Jahr
Verfügbarkeit: Ab 18 Jahren
Status: 2011 nach Regierungswechsel eingestellt, 6,3 Millionen Konten mit 10,5 Milliarden Pfund (12,2 Milliarden Euro) laufen weiter
Großbritannien startete 2005 mit einem ambitionierten Programm: Jedes neugeborene Kind erhielt 250 Pfund auf ein eigenes Depot, einkommensschwache Familien zusätzlich denselben Betrag. Die britische Regierung investierte zwischen 2005 und 2010 jährlich 250 bis 500 Millionen Pfund in den Child Trust Fund – insgesamt über zwei Milliarden Pfund Steuergeld.
Der Ansatz setzte auf einen überschaubaren staatlichen Anfangsbetrag, der von Eltern, Großeltern und anderen Verwandten großzügig aufgestockt werden konnte. Als Standardlösung für Familien, die keine eigene Wahl trafen, wurden sogenannte Stakeholder-Accounts eingeführt: diversifizierte Aktienfonds mit einer Gebührenobergrenze von 1,5 Prozent pro Jahr.
2011 wurde das Programm aus Kostengründen eingestellt, die bestehenden Konten laufen aber weiter.
Junior Individual Savings Account (Junior ISA, seit 2011):
Staatliche Förderung: Keine direkten Einzahlungen
Steuervorteile: Kapitalerträge auf Einzahlungen bis 9.000 Pfund (10.440 Euro) pro Jahr sind steuerfrei
Verfügbarkeit: Ab 18 Jahren
Erfolg: 9,1 Millionen Konten mit 9,9 Milliarden Pfund (11,5 Milliarden Euro, Stand 2023)
Der Nachfolger verzichtet komplett auf staatliche Einzahlungen und setzt ausschließlich auf steuerliche Förderung. Eltern und Verwandte dürfen bis zu 9.000 Pfund pro Jahr einzahlen, alle Kapitalerträge bleiben steuerfrei.
Besonders bemerkenswert: Eine Vanguard-Analyse von 6.000 ehemaligen Kinderdepots zeigt, dass 77 Prozent der Inhaber nach dem 18. Geburtstag investiert bleiben. Fast ein Drittel zahlt sogar weiter ein, 15 Prozent nutzen monatliche Sparpläne. Die durchschnittlichen Ersparnisse liegen bei rund 26.400 Euro. Die jungen Anleger loggen sich im Schnitt 3,25-mal pro Monat in ihr Depot ein – ein deutliches Zeichen für das Interesse an der eigenen Geldanlage.
Programm: Registered Education Savings Plans (RESP), seit 1998
Canada Education Savings Grant (CESG):
20 Prozent Zuschuss auf jährliche private Einzahlungen bis 2.500 Kanadische Dollar (1.575 Euro), maximal 500 CAD (315 Euro) Zuschuss pro Jahr. Gesamtförderung über die Laufzeit: bis zu 7.200 CAD (4.536 Euro) pro Kind bis zum 17. Lebensjahr
Canada Learning Bond (CLB) für einkommensschwache Familien:
Einmalig 500 CAD (315 Euro) plus jährlich 100 CAD (63 Euro) bis zum 15. Geburtstag, maximal 2.000 CAD (1.260 Euro) – ohne eigene Einzahlungen erforderlich
Verfügbarkeit: Maximal 35 Jahre Laufzeit, Verwendung für Bildungsausgaben
Volumen: 89,8 Milliarden CAD (56,6 Milliarden Euro) auf RESP-Konten, 3,8 Millionen Begünstigte erhielten 2023 Leistungen
Kanada verfolgt einen anderen Ansatz als Israel oder Großbritannien: Staatliche Förderung gibt es nur, wenn Eltern selbst einzahlen. Der Staat verdoppelt faktisch einen Teil der privaten Beiträge durch seinen 20-Prozent-Zuschuss – allerdings nur für Einzahlungen bis 2.500 CAD pro Jahr.
Eine Ausnahme bildet der Canada Learning Bond für einkommensschwache Familien: Hier zahlt der Staat ohne Voraussetzung eigener Einzahlungen bis zu 2.000 CAD über die gesamte Laufzeit. Ab 2028 werden diese CLB-Konten automatisch eröffnet, verwaltet durch private Anbieter, die über Ausschreibungen ermittelt werden.
Die kanadische Regierung stellt online eine Liste zugelassener RESP-Anbieter bereit. Eltern können dort vergleichen und den für sie passenden auswählen. Die Anbieter unterstützen bei den Anträgen auf staatliche Förderung.
Der Fokus liegt auf Bildungsfinanzierung: Das Geld ist nicht bis zum Renteneintritt gebunden, sondern kann für Schul- oder Universitätskosten verwendet werden. Nicht genutzte Gelder können allerdings für die Altersvorsorge der Eltern eingesetzt werden.
Programm: 529 Plans (benannt nach dem entsprechenden Abschnitt im Steuerrecht), seit 1998
Staatliche Förderung: Nur vereinzelt geringe Beiträge (50 US-Dollar in Nebraska, 100 US-Dollar in Pennsylvania), ansonsten keine direkten Einzahlungen
Steuervorteile: Steuerfreiheit der Erträge bei Verwendung für Bildungszwecke (ab 2026: 20.000 US-Dollar/17.600 Euro pro Jahr); in vielen Bundesstaaten sind Einzahlungen steuerlich absetzbar (z.B. 5.000 US-Dollar/4.400 Euro in Alabama)
Fokus: Bildungsfinanzierung
Volumen: 525,1 Milliarden US-Dollar (457 Milliarden Euro) auf 17 Millionen Konten (Stand 2024)
Aktienquote: Durchschnittlich 63 Prozent, im Median 74 Prozent (Nevada)
Die USA verzichten bis auf wenige Ausnahmen komplett auf direkte staatliche Einzahlungen und setzen ausschließlich auf Steuervorteile. Die Verwaltung erfolgt auf Ebene der Bundesstaaten, nicht bundesweit. Jeder Bundesstaat bietet eigene 529-Pläne mit unterschiedlichen Konditionen an.
Besonders verbreitet sind Target-Date-Funds: Diese Fonds beginnen mit einer hohen Aktienquote und reduzieren diese automatisch, je näher der geplante Auszahlungszeitpunkt rückt. In Nevada, einem der größten 529-Märkte, liegt die durchschnittliche Aktienquote bei 63 Prozent, im Median sogar bei 74 Prozent.
Die Handhabung ist unkompliziert und digital: Dritte können über die Plattform "Ugift" einfach Geld auf ein bestehendes 529-Konto überweisen – eine bei Geburtstagen oder zu Weihnachten beliebte Alternative zu Spielzeug.
Seit kurzem ist auch eine Verknüpfung mit der Altersvorsorge möglich: Bis zu 35.000 US-Dollar (30.800 Euro) können aus 529-Plänen steuerfrei in Individual Retirement Accounts übertragen werden.
Programm: Plan d'Épargne en Actions (PEA) Jeune, seit 2019
Staatliche Förderung: Keine direkten Einzahlungen
Steuervorteile: Kapitalerträge sind steuerfrei bei Einzahlungen bis zu 20.000 Euro
Haltedauer: Mindestens fünf Jahre für steuerliche Förderung
Altersgruppe: 18 bis 25 Jahre
Besonderheit: Mindestens 75 Prozent der Gelder müssen in der EU beziehungsweise im Europäischen Wirtschaftsraum angelegt werden
Volumen: 117 Milliarden Euro auf 7,6 Millionen PEA-Konten insgesamt (2024)
Frankreich wählt einen anderen Ansatz: Das Programm richtet sich nicht an Kinder, sondern explizit an junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren. Der Staat zahlt nichts ein, bietet aber großzügige Steuerfreibeträge: Bis zu 20.000 Euro können angelegt werden, alle Kapitalerträge bleiben steuerfrei – Voraussetzung ist eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren.
Eine französische Besonderheit ist die Anforderung, dass mindestens 75 Prozent der Gelder in der Europäischen Union beziehungsweise im Europäischen Wirtschaftsraum angelegt werden müssen.
Der PEA Jeune ist Teil des allgemeinen PEA-Systems, das allen Franzosen unabhängig vom Alter offensteht. Insgesamt liegen auf 7,6 Millionen PEA-Konten 117 Milliarden Euro.
Der Blick ins Ausland offenbart erhebliche Unterschiede in Ansatz und Ambition:
Startpunkt: Mit Ausnahme Frankreichs ermöglichen alle Länder den Start ab Geburt. Deutschland setzt erst bei Sechsjährigen an – und schließt zunächst sogar ältere Kinder aus.
Höhe der Förderung: Israel zahlt mit umgerechnet 15 Euro monatlich 50 Prozent mehr als Deutschland plant. Großbritannien startete mit 250 Pfund Einmalzahlung, Kanada stockt private Beiträge mit bis zu 4.536 Euro über die Laufzeit auf.
Automatische Erfassung: Israel und künftig Kanada (für einkommensschwache Familien) erfassen Kinder automatisch. In Deutschland wurde zunächst diskutiert, ob Eltern aktiv ein Depot eröffnen müssen – mit dem Risiko, dass gerade einkommensschwache Familien nicht erreicht werden. Der jüngste Beschluss sieht allerdings vor, dass beim Nichthandel der Eltern die Kinder ein Standard-Depot zugewiesen bekommen.
Zuzahlungen: In allen Ländern können Eltern und andere private Dritte zusätzlich einzahlen. Die Obergrenzen variieren stark – von 9.000 Pfund jährlich in Großbritannien bis über 600.000 US-Dollar je nach US-Bundesstaat. Für Deutschland sind solche Zuzahlungen bisher nicht vorgesehen.
Steuerliche Förderung: Großbritannien, Frankreich und die USA setzen auf Steuerfreiheit der Kapitalerträge bei teils sehr hohen Freibeträgen. In vielen US-Bundesstaaten sind Einzahlungen steuerlich absetzbar. Deutschland plant Steuerfreiheit nur bis zum Renteneintritt.
Verwendungszweck: Die meisten internationalen Programme fokussieren auf Bildungsfinanzierung, nicht auf Altersvorsorge. Das ermöglicht frühere Verfügbarkeit, verhindert aber den direkten Übergang in die Rentenvorsorge.
Aktienquote: International dominieren aktienbasierte Fonds. In Nevada liegt die Aktienquote im Median bei 74 Prozent, in Israel wird bei automatischer Depoteröffnung in Fonds mit hohem Aktienanteil investiert. Deutschland hat noch keine Vorgaben zur Mindestaktienquote gemacht.
Deutschland als Schlusslicht bei Kapitaldeckung
Der internationale Vergleich zeigt den erheblichen Rückstand Deutschlands bei der kapitalgedeckten Altersvorsorge: Nur etwa zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind in der staatlich geförderten Altersvorsorge in Aktien, Fonds und andere Wertpapiere investiert.
Zum Vergleich: In Dänemark beträgt dieser Wert 192 Prozent des BIP, in Kanada 176 Prozent, in der Schweiz 159 Prozent und in den Niederlanden 151 Prozent. Selbst der OECD-Durchschnitt liegt mit 98 Prozent deutlich über dem deutschen Wert. Deutschland belegt unter den verglichenen Industriestaaten den letzten Platz.
Alle diese Länder können auf eine langjährige Tradition der Kapitaldeckung in der Altersvorsorge zurückblicken und nutzen seit Jahrzehnten erfolgreich den Kapitalmarkt und Aktien, um die Renten künftiger Generationen zu sichern.
Die geplante Frühstart-Rente könnte ein erster Schritt sein, diesen Rückstand aufzuholen – allerdings zeigen die internationalen Vorbilder, dass Deutschland deutlich ambitionierter vorgehen könnte. Der Start nur für Sechsjährige des Jahrgangs 2020, während ältere Kinder ausgeschlossen bleiben, steht im Widerspruch zur internationalen Praxis, möglichst früh zu beginnen und möglichst alle Kinder zu erfassen.