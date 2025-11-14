Die geplante Frühstart-Rente wird zunächst nur für den Jahrgang 2020 eingeführt, ältere Kinder gehen wohl leer aus. International haben sich ganz andere Modelle bewährt.

Jerusalem, London, Washington, Paris: DAI und Vanguard haben untersucht, wie unterschiedliche Länder das Vorsorgesparen für Kinder fördern.

Die Bundesregierung konkretisiert ihre Pläne zur Frühstart-Rente: Ab 2026 sollen zunächst nur die im Jahr 2020 geborenen Kinder die staatliche Förderung erhalten. Alle 7- bis 18-Jährigen bleiben wahrscheinlich außen vor, jüngere Jahrgänge sollen schrittweise folgen.

Der Plan sieht vor, dass die Sechsjährigen vom kommenden Jahr an monatlich zehn Euro staatliche Einzahlungen in ein privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot erhalten – bis zum 18. Geburtstag. Bei zwölf Jahren Laufzeit summiert sich das auf 1.440 Euro. Das Geld soll erst zum Renteneintritt verfügbar sein und kann ab 18 Jahren privat weiter bespart werden. Die Erträge bleiben bis zum Renteneintritt steuerfrei.

Doch ist das ambitioniert genug? Eine Studie des Deutschen Aktieninstituts und des Vermögensverwalters Vanguard vergleicht staatlich geförderte Kinderdepots in Israel, Großbritannien, Kanada, den USA und Frankreich. Das Ergebnis: Deutschland könnte deutlich mehr tun.

Warum die Frühstart-Rente überhaupt nötig ist

Die deutsche Rentenversicherung steht unter erheblichem Druck. Steigende Lebenserwartung und der Renteneintritt der Baby-Boomer-Generation bis 2036 setzen das Umlageverfahren an seine Grenzen. Die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rente machen bereits fast ein Viertel der Gesamtausgaben des Bundes aus – für 2025 sind 122,5 Milliarden Euro veranschlagt, Tendenz steigend.

Während andere Industrieländer seit Jahrzehnten auf eine Mischung aus Umlage und kapitalgedeckter Altersvorsorge setzen, verlässt sich Deutschland weiter hauptsächlich auf die gesetzliche Rente. Mehr als die Hälfte der Ruheständler bestreitet derzeit ihr Auskommen ausschließlich damit. Mit der Frühstart-Rente will die Bundesregierung nun den Einstieg in die Kapitaldeckung schaffen.