Die demografischen Veränderungen und die Herausforderungen der gesetzlichen Rentenversicherung machen es immer dringlicher, frühzeitig mit der privaten Altersvorsorge zu beginnen. Die von der Bundesregierung geplante Frühstart-Rente setzt genau hier an und bietet eine Chance, schon in jungen Jahren einen finanziellen Grundstein zu legen.

Dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch ein solches Modell früher für die eigene Absicherung sensibilisiert werden, ist zweifellos ein Gewinn. Doch bei aller Zustimmung: Wenn die Frühstart-Rente wirklich zukunftsfähig sein soll, darf das Thema Wohneigentum nicht am Rande stehen.

Wohneigentum – vom Traum zur Mangelware

Wohneigentum war über Jahrzehnte hinweg ein Kernziel privater Vorsorge. Es bedeutete nicht nur Sicherheit, sondern auch Unabhängigkeit: Wer im Alter keine Miete zahlen muss, ist finanziell wesentlich entlastet. Doch aktuelle Entwicklungen zeigen, dass sich dieser Traum für immer weniger Menschen erfüllt.

Eine aktuelle repräsentative Kantar-Umfrage ergab, dass nur noch ein Drittel der Bevölkerung gezielt für Wohneigentum spart – ein Rückgang um ganze zehn Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Parallel dazu belegt eine Civey-Erhebung, dass die Altersvorsorge erstmals vor den Wunsch nach den eigenen vier Wänden rückt. Besonders junge Menschen haben das Eigenheim bereits abgeschrieben, weil sie es als unerreichbar ansehen.

Die Ursachen sind vielfältig und tiefgreifend. Hohe Baukosten, steigende Zinsen und komplexe regulatorische Vorgaben belasten nicht nur die Finanzierbarkeit, sondern auch das Vertrauen in die Machbarkeit. Was früher als realistische Lebensperspektive galt, ist für viele junge Familien in weite Ferne gerückt.

Damit verschärft sich eine Entwicklung, die langfristig zu einer doppelten Belastung führt: Wer im Alter keine Immobilie besitzt, muss nicht nur mit einer möglicherweise geringeren Rente auskommen, sondern auch weiterhin Miete zahlen. Wohneigentum wird so zum entscheidenden Unterschied zwischen relativer Sicherheit und erhöhtem Risiko für Altersarmut.

Warum die Frühstart-Rente Immobilien stärker berücksichtigen muss

Die Idee der Frühstart-Rente ist gut geeignet, Menschen frühzeitig in die finanzielle Eigenverantwortung zu führen. Doch bei diesem Modell spielt das Thema Wohneigentum nur eine untergeordnete Rolle. Die politische Debatte fokussiert stark auf die Gleichbehandlung von Vorsorgeformen wie Fonds, Versicherungen oder Banksparplänen.

Das verkennt die besondere Stellung von Wohneigentum als kapitalgedeckte Altersvorsorge. Anders als ein Finanzprodukt löst ein Eigenheim mehrere Herausforderungen gleichzeitig: Es schafft langfristige Sicherheit, reduziert laufende Kosten im Alter und bildet zugleich ein vererbbares Vermögen, das Stabilität über Generationen hinweg vermittelt.

Hier liegt die eigentliche Schwäche der aktuellen Pläne. Sie riskieren, Wohneigentum in die zweite Reihe zu drängen, obwohl es in Wahrheit im Zentrum stehen müsste. Die Frühstart-Rente könnte und sollte so ausgestaltet werden, dass der Erwerb selbst genutzter Immobilien gezielt gefördert wird. Ohne diesen Fokus droht das Modell, ein wichtiges gesellschaftliches Problem zu übersehen: die zunehmende Entfremdung junger Menschen vom Gedanken an Eigentum.

Aktuelle Vorschläge greifen zu kurz

Gerade das Bausparen ist ein Instrument, das sich hervorragend eignet, um diese Lücke zu schließen. Es verbindet den kontinuierlichen Kapitalaufbau mit einem gesicherten Anspruch auf ein Darlehen und schafft Planungssicherheit. Wer bereits im Kindesalter durch Eltern oder Großeltern ein Vorsorgekonto aufbaut, kann dieses Kapital später für die Finanzierung einer eigenen Immobilie einsetzen. So entsteht eine direkte Verbindung zwischen frühzeitiger Sparanstrengung und einem greifbaren Lebensziel. Zugleich würde die Botschaft gesendet, dass die Politik das Thema Wohneigentum nicht als Randaspekt der Altersvorsorge sieht, sondern als einen der wichtigsten Pfeiler.

Die bisherigen Vorschläge zur Frühstart-Rente sprechen viel über Flexibilität in der Auszahlungsphase oder über den Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern. All das sind wichtige Details. Aber sie lösen nicht das Grundproblem: Ohne eine gezielte Förderung von Wohneigentum bleibt die Frühstart-Rente ein unvollständiges Instrument. Denn sie würde dann zwar Kapitalbildung ermöglichen, blendet jedoch die vielleicht wichtigste Säule der Altersvorsorge aus.

Gerade weil Wohneigentum für viele zum unerreichbaren Traum geworden ist, braucht es eine klare politische Antwort. Die Frühstart-Rente kann diese Antwort geben, indem sie Eigentum nicht nur zulässt, sondern aktiv begünstigt. Damit würde sie nicht nur die Rentenfrage, sondern zugleich die Wohnungsfrage adressieren – zwei der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.

Wohneigentum als eigenständige Säule der Altersvorsorge

Die Frühstart-Rente ist ein richtiger und notwendiger Schritt in die Zukunft der privaten Altersvorsorge. Sie bietet die Chance, frühzeitig Bewusstsein zu schaffen und langfristig Sicherheit aufzubauen. Doch wirklich wirksam wird sie nur, wenn sie das Thema Wohneigentumsbildung nicht ausklammert, sondern in den Mittelpunkt rückt. Wohneigentum darf nicht als eine von vielen Anlageformen betrachtet werden, sondern muss als eigenständige Säule einer tragfähigen Vorsorgestrategie anerkannt werden.

Wer heute dafür sorgt, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, ein eigenes Zuhause zu erwerben, sichert nicht nur deren Altersvorsorge, sondern auch deren Lebensqualität. Die Politik hat mit der Frühstart-Rente die Chance, genau diese Weichen für ein Modell zu stellen, das Altersarmut vorbeugt, Sicherheit schafft und den Traum vom Eigenheim wieder greifbar macht.

@Verband der Privaten Bausparkassen e.V.

Über den Autor:

Christian König ist Geschäftsführer des Verbands der Privaten Bausparkassen.