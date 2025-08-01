Die Bundesregierung will das geplante Altersvorsorgedepot für Kinder noch in diesem Herbst im Kabinett beschließen. Details zur Ausgestaltung bleiben jedoch weiterhin offen.

Die Bundesregierung hält am geplanten Starttermin für die Frühstart-Rente fest. Das individuelle, kapitalgedeckte Altersvorsorgedepot für Kinder soll 2026 eingeführt werden. Dies geht aus einer Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor.

„Die Frühstart-Rente soll als Element des zweiten Teils des Rentenpakets der Bundesregierung im Herbst dieses Jahres im Bundeskabinett beschlossen werden“, teilt die Regierung mit. Damit dürften sich Spekulationen aus Unionskreisen nicht bewahrheiten, wonach der Start um ein Jahr auf 2027 verschoben werden könnte.

Monatlich zehn Euro vom Staat

Das Konzept sieht vor, dass jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro vom Staat in ein kapitalgedecktes Depot eingezahlt bekommt. Voraussetzung ist der Besuch einer Bildungseinrichtung in Deutschland. Über zwölf Jahre summiert sich dies auf 1.440 Euro staatliches Startkapital.

Nach der Volljährigkeit können die Sparer das Depot privat weiter besparen. Die Erträge sollen bis zum Renteneintritt steuerfrei bleiben. Das angesparte Kapital ist vor staatlichem Zugriff geschützt und wird bei Erreichen der Regelaltersgrenze ausgezahlt.

Offene Fragen zur Ausgestaltung

Konkrete Details zur praktischen Umsetzung nennt die Bundesregierung nicht. Die 31 Fragen der Grünen zu Ausgestaltung, Haushaltswirkung und Renditeerwartungen beantwortet sie mit Verweis auf das anstehende Gesetzgebungsverfahren.

Die Grünen hatten unter anderem gefragt, warum die Förderung nicht bereits ab der Geburt beginnt, ob zusätzliche Einzahlungen der Eltern möglich sind und welche Verwaltungskosten entstehen. Auch nach einem Kostendeckel, Produktkriterien und flexiblen Auszahlungsplänen erkundigten sie sich.

Finanzbranche zeigt Interesse

Die Finanzbranche begrüßt das Vorhaben. Die R+V Lebensversicherung hat bereits eine ETF-basierte Rentenversicherung für die Frühstart-Rente entwickelt. Bei rund neun Millionen Kindern zwischen sechs und 18 Jahren in Deutschland entsteht ein monatliches Fördervolumen von bis zu 90 Millionen Euro. Auch Neobroker wie Scalable Capital oder Trade Republic haben bereits entsprechende Angebote lanciert.

Experten fordern Nachbesserungen

Das Deutsche Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (Diva) hat zehn Verbesserungsvorschläge formuliert. Eine repräsentative Umfrage des Instituts zeigt: 57,6 Prozent der Befragten bewerten die Frühstart-Rente positiv. Selbst Befragte ohne Kinder sehen das Vorhaben mit 50,3 Prozent mehrheitlich positiv.

Die Diva-Experten schlagen vor, die staatlichen zehn Euro an eine Bedingung zu knüpfen: Die Eltern sollten mindestens denselben Betrag zusätzlich einzahlen. Außerdem sollten Einmalbeträge möglich sein und die Förderung bis zum Ende der Ausbildung laufen.

Kritisch sehen die Experten, dass die Frühstart-Rente die strukturellen Probleme des deutschen Rentensystems nicht löst. Sie dürfe nicht als politisches Alibi dienen, um notwendige Reformen zu verschleppen.

Ursprung in der Union

Die Frühstart-Rente geht auf eine Idee von CDU und CSU zurück und war bereits im gemeinsamen Wahlprogramm zur vergangenen Bundestagswahl enthalten. Ziel sei es, bei jungen Menschen ein Bewusstsein für Altersvorsorge und Kapitalbildung zu entwickeln, hieß es zur Begründung.

Das Vorhaben wurde anschließend im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung verankert. Mit der geplanten Einführung zum 1. Januar 2026 würde Deutschland erstmals eine staatlich geförderte Altersvorsorge bereits im Kindesalter etablieren.