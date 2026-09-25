Am Freitag debattiert der Bundestag erstmals über die Frühstartrente. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) will vorher an zentralen Stellschrauben drehen.

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil spricht im Bundestag zum Thema Frühstartrente: Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) kritisiert mehrere zentrale Punkte.

Der Bundestag berät am heutigen Freitag, 25. September, in erster Lesung den Regierungsentwurf zur Einführung einer Frühstartrente (Drucksache 21/7864). Danach geht der Entwurf in die Ausschüsse, federführend ist der Finanzausschuss. Kurz vorher hat sich das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) mit Änderungswünschen gemeldet. Das Berliner Institut begrüßt das Ziel des Gesetzes grundsätzlich. Bei der konkreten Ausgestaltung sieht es aber „erheblichen Verbesserungsbedarf“.

Das sieht der Entwurf vor

Laut dem im August beschlossenen Regierungsentwurf zahlt der Bund für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro im Monat in ein kapitalgedecktes Depot ein. Gefördert werden nur zertifizierte Standarddepot-Verträge. Für sie gelten ein Effektivkostendeckel von 1 Prozent und ein Verbot von Abschluss- und Vertriebskosten bis zur Volljährigkeit.

Eltern oder Dritte können bis zu 6.840 Euro pro Jahr zuzahlen. Schließen Eltern keinen Vertrag ab, legt die Bundesbank das Geld kollektiv an. Die Förderung beginnt mit dem Geburtsjahrgang 2020, und zwar rückwirkend für 2026. In Kraft treten soll das Gesetz am 1. Januar 2027.

Standarddepot und Provisionsverbot in der Kritik

Der wichtigste Kritikpunkt des DIA ist die Beschränkung auf Standarddepots. Diese geben die Fondsstruktur weitgehend vor. Deshalb werde das Ziel der finanziellen Bildung kaum erreicht, argumentiert das Institut. Es will zusätzlich individuelle Altersvorsorgedepots mit eigener Anlageentscheidung zulassen. Ähnlich hatte sich bereits der Vermittlerverband BVK zum Referentenentwurf geäußert.

Außerdem wiederholt das DIA seine Forderung, auf das Verbot von Abschluss- und Vertriebskosten zu verzichten. Bei den zu erwartenden kleinen Vertragsvolumina lohne sich Beratung für Anbieter sonst kaum, so das Institut. Am Ende könnten sich nur wenige Anbieter aktiv am Markt beteiligen. „Gerade Haushalte mit geringer Finanzbildung benötigen häufig persönliche Beratung und einen Anstoßgeber“, sagt DIA-Sprecher Peter Schwark.

Die Frage der Beratung spaltet die Branche. Schon beim Referentenentwurf lagen die Verbände über Kreuz.

Ausschreibung statt Bundesbank

Für die Auffanglösung verlangt das DIA ein offenes, wettbewerbliches Auswahlverfahren, an dem auch private Anbieter teilnehmen können. Eine feste Zuständigkeit der Bundesbank lehnt es ab. Die Bundesbank solle private Anbieter nicht ersetzen. Sie solle das Kapital nur nach den Kriterien Rendite, Sicherheit und Liquidität verwalten, bis es in ein privates Vorsorgeprodukt überführt wird.

Eine Änderung begrüßt das Institut. Der Referentenentwurf vom Juli sah für die Bundesbank-Lösung noch eine Anlage ausschließlich in Aktien und Aktienfonds vor. Der Regierungsentwurf verlangt nur noch eine global diversifizierte Anlage. Die genaue Aufteilung soll später eine Anlagerichtlinie festlegen.

Wer hinter dem DIA steht

Das DIA bezeichnet sich selbst als unabhängige Denkfabrik, getragen wird es jedoch von Deutscher Bank, DWS und Zurich Gruppe Deutschland. Seine Forderungen nach freieren Depots, vergüteter Vermittlung und einer Ausschreibung der Auffanglösung kämen vor allem privaten Anbietern zugute, also auch den eigenen Trägern.