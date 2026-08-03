Bei der Frühstartrente sind sich zunächst alle einig: gute Idee. In den Details gibt es aber Differenzen. So kommentieren Finanz- und Versicherungsverbände die Pläne des BMF.

Bis zum 31. Juli konnten Interessenvertreter zum Referentenentwurf für eine Frühstartrente Stellung nehmen. Unter den Verbänden im Finanz- und Versicherungsbereich AfW, BVK, Deutsche Kreditwirtschaft (DK), GDV und Votum ist man sich in einem Punkt einig: Die Frühstartrente ist grundsätzlich eine gute Idee. Sobald es aber um das Wie geht – vor allem das Thema Beratungspflicht – zerfällt die Einigkeit in unterschiedliche, teils gegenläufige Lager. Ein Überblick, wer was fordert.

Der große Streitpunkt: Muss beraten werden – oder gerade nicht?

Die Frühstartrente in ihrem jetzigen Entwurf legt ein förderfähiges Standarddepot fest, das sich auf zwei Wegen anbieten lässt: als reiner Fondssparplan – etwa bei einer Bank oder Fondsgesellschaft – oder mit Versicherungsmantel, also als Vertrag bei einem Lebensversicherer. Für beide Varianten gilt derselbe Kostendeckel und dieselben Anlagevorgaben.

Allerdings unterscheidet sich beides grundlegend, wenn es um das Thema Beratung geht: Paragraf 6 VVG (Versicherungsvertragsgesetz) schreibt schon seit Langem vor, dass Versicherer ihre Kunden vor Vertragsschluss beraten müssen, und zwar bei jedem Versicherungsvertrag, nicht nur bei besonders komplizierten. Für reine Fondsanbieter gab es diese Pflicht nie – sie ist eine Besonderheit des Versicherungsrechts.

Die allgemeine Beratungspflicht bei Versicherungen würde deshalb automatisch auch greifen, wenn ein Anbieter das Standarddepot als Versicherungsvertrag anbietet – während ein Fondsanbieter für dasselbe Produkt keine Beratung schuldet.

Diese Asymmetrie will der Gesetzgeber auflösen – allerdings auf eine Art, die selbst wieder neue Ungleichbehandlung schafft: Der neue Paragraf 1 Absatz 1f AltZertG-E (Entwurf des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) schafft eine Ausnahme von der Beratungspflicht speziell für das Standarddepot. Die Ausnahme gilt allerdings nur für Versicherer, die ihre Produkte direkt verkaufen. Vermittler, die den gleichen Vertrag anbieten, bleiben über Paragraf 61 VVG weiterhin zur Beratung verpflichtet. Ein und dasselbe Produkt ließe sich damit auf dem einen Vertriebsweg beratungsfrei verkaufen, auf dem anderen nicht.

Eingeführt wird diese Regel formal über das Frühstartrentengesetz: Paragraf 3 Absatz 5 FrühStRG-E verweist auf sie, um die Beratungspflicht speziell für Frühstartrenten-Verträge auszuschließen. Weil hier aber das AltZertG selbst geändert wird, wirkt die Ausnahme nicht nur bei der Frühstartrente, sondern bei jedem Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge – also auch bei den Verträgen, die Erwachsene im Rahmen der allgemeinen Altersvorsorgereform künftig abschließen. Ein Gesetz für Sechs- bis 18-Jährige entscheidet damit nebenbei mit über die Beratung von Erwachsenen.

Gleiche Wettbewerbsbedingungen gefordert

An ebendieser Reichweite entzünden sich die Vermittlerverbände AfW und Votum: Eine so weitreichende Grundsatzentscheidung solle nicht „über eine Verweisung aus einem Gesetz für Minderjährige getroffen werden“, kritisiert der AfW.

Die Interessenvertretung der Versicherungsvermittler, BVK, lehnt die Neuregelung komplett ab. Der Verband sieht darin eine „im Referentenentwurf angelegte weitgehende Verdrängung qualifizierter Beratung und Vermittlung“. Beim BVK verweist man auf einen Widerspruch: Der Entwurf begründet die Ausnahme selbst mit dem Ziel gleicher Wettbewerbsbedingungen – erreiche aber das Gegenteil, weil Versicherer im Direktvertrieb bessergestellt würden als Vermittler.

Zudem sieht der BVK einen Konflikt mit der europäischen Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD, die gleiche Schutzniveaus für alle Vertriebswege fordert. Fazit des Verbands: Wer sich schon bei einfachen Versicherungsprodukten für Beratungspflicht entscheidet, kann sie bei der Altersvorsorge – „eine der wirtschaftlich weitreichendsten Entscheidungen eines Verbrauchers“ – nicht einfach kippen.

Der GDV, der die hiesigen Versicherungsunternehmen vertritt, sieht ebenfalls eine Ungleichbehandlung zwischen Paragraf 6 und Paragraf 61 VVG – zieht daraus aber den gegenteiligen Schluss: Statt die Beratungspflicht für Vermittler wiedereinzuführen, fordert der Versichererverband, auch Paragraf 61 VVG in die Ausnahme einzubeziehen: „Damit steht es allen Anbietern frei, diese Produkte auf die gleiche Weise anzubieten.“ Die Ausnahme von der Beratungspflicht sei ohnehin „notwendig und sachgerecht“ – schließlich hätten reine Fondsanbieter beim Standarddepot ohnehin nie beraten müssen.

Der AfW verlangt als einziger Verband die komplette Streichung von Paragraf 1 Absatz 1f AltZertG-E – genau wegen dieser Reichweite über die Frühstartrente hinaus. Sein Argument dafür, dass es die Ausnahme nicht braucht: Schon heute kann ein Kunde nach Paragraf 6 Absatz 3 VVG ausdrücklich auf Beratung verzichten. Bei Verträgen, die online abgeschlossen werden, reicht dafür eine Erklärung in Textform.

Ein bewusst gewählter digitaler Abschluss ohne Beratung sei damit „grundsätzlich darstellbar, ohne die Schutzmechanismen pauschal für eine ganze Produktkategorie zu beseitigen“. Sollte der Gesetzgeber trotzdem an einer eigenen Ausnahme festhalten, müsse sie eng auf tatsächlich geförderte Frühstartrenten-Verträge begrenzt werden und ausdrücklich sowohl Paragraf 6 VVG (Beratungspflicht des Versicherers) als auch Paragraf 61 VVG (Beratungspflicht des Versicherungsvermittlers) erfassen.

Grundsätzlich solle Beratung bei geförderter Altersvorsorge jedoch „der Regelfall“ bleiben – unabhängig davon, ob Versicherung oder Investmentprodukt, fordert der Beraterverband AfW.

Votum bringt einen dritten Weg ins Spiel, der die Frontlinien quasi durchschneidet: Der Verband will danach differenzieren, woher das Geld im Vertrag stammt. Für den reinen staatlichen Baustein von 10 Euro monatlich hält Votum die Beratungsausnahme für vertretbar – die Entscheidung, eine kostenlose Zuwendung in ein vorgegebenes Produkt fließen zu lassen, sei schlicht zu einfach für eine vollständige Bedarfsanalyse.

Sobald jedoch Eltern, Großeltern oder Dritte freiwillige Zuzahlungen von bis zu 6.840 Euro pro Jahr einzahlen, ändere sich die Lage grundlegend: Das sei eine Entscheidung „von völlig anderer Tragweite“, die in Konkurrenz zu anderen Haushaltsprioritäten stehe – von der Berufsunfähigkeitsvorsorge der Eltern bis zur Studienfinanzierung des Kindes.

Für diesen Teil des Vertrags, so Votum, müsse die volle Beratungspflicht gelten, und zwar konsequent nach Paragraf 6 wie Paragraf 61 VVG. Zur Untermauerung verweist der Verband auf eine Sonderbefragung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (Diva). Demnach könnten Verbraucher nach einer Finanzberatung ihre Vorsorgemöglichkeiten deutlich besser einschätzen als ohne Beratung.

Einigkeit beim Geld: Das Kostenverbot nervt fast alle

Beim geplanten Verbot von Abschluss- und Vertriebskosten bis zur Volljährigkeit herrscht seltene Einigkeit quer durch die Lager – wenn auch mit unterschiedlicher Begründung.

Der Verband Deutsche Kreditwirtschaft, der Banken vertritt, hält das Verbot insgesamt für überflüssig, weil der ohnehin geltende Kostendeckel für das Standarddepot bereits ausreichenden Schutz für Verbraucher biete. Der AfW dagegen warnt, die doppelte Begrenzung – Kostendeckel plus Kostenverbot – könnte die Verbreitung individueller Verträge „erheblich erschweren“. Denn immerhin verschwinde der Aufwand für Identifizierung, Vertragseinrichtung oder laufende Betreuung nicht einfach deshalb, weil das Produkt standardisiert sei.

Der BVK sieht durch die Kombination aus Kleinstbeiträgen, Kostendeckel und Kostenverbot die Gefahr, dass private Anbieter „wirtschaftlich keine tragfähigen Geschäftsmodelle“ mehr anbieten können.

Auch Votum stößt sich am Wortlaut des Paragraf 3 Absatz 2 Nummer 1 FrühStRG-E, der das Kostenverbot nicht auf die staatlichen 10 Euro begrenzt, sondern pauschal an den ganzen Vertrag knüpft. Dort schlägt man vor, das Verbot nur auf die staatliche Förderung anzuwenden, während auf freiwillige Zuzahlungen anteilig Kosten erhoben werden dürfen.

Einzig der GDV akzeptiert den Kostendeckel als sinnvolle Kostendisziplin, hält aber ein vollständiges Verbot von Abschluss- und Vertriebskosten für „problematisch“, weil selbst ein digital abgeschlossenes Produkt Aufwendungen verursache.

Die Sorge vor der sozialen Schieflage

Ein zweiter roter Faden zieht sich durch die Stellungnahmen: die Angst, dass die kollektive Anlage bei der Deutschen Bundesbank – gedacht als Auffanglösung für Kinder ohne eigenen Vertrag – zur dauerhaften Realität für einkommensschwächere Familien wird, während individuelle Depots und Zuzahlungen vor allem kapitalmarktaffinen Haushalten vorbehalten bleiben.

Der BVK formuliert: Durch fehlende Beratung und fehlende Angebote werde „die Vermögensungleichheit gefördert und ihr nicht entgegengewirkt“ – das Gegenteil der eigentlichen Zielrichtung des Gesetzes. Der AfW warnt in ähnlichem Sinne vor einer Aufteilung, die „mit dem Ziel breiter Kapitalmarktteilhabe nur schwer vereinbar“ wäre. Er verlangt, dass das staatliche Bundesbank-Etikett nicht zu einem impliziten Sicherheitsversprechen werden dürfe, das private Anbieter nicht bieten können.

Votum schließt sich dieser Diagnose an: Ohne aktive Ansprache schlössen erfahrungsgemäß vor allem „finanzaffine, ohnehin informierte Familien“ einen individuellen Vertrag ab – und ausgerechnet jene Familien blieben ohne Begleitung, für die der frühe Kontakt zu einem eigenen Vertrag den größten Unterschied machen würde.

Weitere Baustellen

Mehrere der Verbände fordern zudem, alle sechs- bis 18-Jährigen von Anfang an einzubeziehen, statt die Förderung jahrgangsweise über zwölf Jahre zu strecken – so der BVK (der darin auch verfassungsrechtliche Fragen sieht), der AfW und Votum. Selbst der grundsätzlich zufriedene GDV empfiehlt, die Förderung „perspektivisch“ auf alle Jahrgänge auszuweiten.

Der GDV bringt darüber hinaus eigene, technische Anliegen ins Spiel: Er will, dass Versicherer beim Standarddepot nicht nur den Vertragsabschluss anbieten, sondern das Geld der Kinder auch selbst verwalten dürften – über ihr sogenanntes Sicherungsvermögen, mit dem Versicherer traditionell ihre eigenen Kapitalanlagen steuern. Als förderfähige Anlageform im Standarddepot ist das bislang nicht vorgesehen.

Der GDV verweist darauf, dass Versicherer über dieses Sicherungsvermögen zu 70 Prozent in Europa investierten. Erkennbare Stoßrichtung hinter der Argumentation: Die Versicheurngsunternehmen wollen das Feld der Geldanlage mit besetzen - und es nicht einfach den Banken und Fondsgesellschaften überlassen.

Zudem fordert der GDV Klarstellungen zur Kündbarkeit des Vertrags (Rückkaufswert nach VVG versus eingeschränkte Kündigung im Entwurf), zum Verzicht auf eine familiengerichtliche Genehmigung sowie eine Umbenennung in „Frühstartrentenzulage“, um den Förderbetrag begrifflich vom eigentlichen Altersvorsorgeprodukt zu trennen.

Der AfW wiederum will, dass bereits bestehende, seit Geburt besparte Altersvorsorgedepot-Verträge für die Frühstartrente genutzt werden können, statt einen zusätzlichen Vertrag zu verlangen. Die Frühstartrente dürfe „nicht als isoliertes Kinderdepot ausgestaltet werden“.

Die Deutsche Kreditwirtschaft pocht auf eine vorzeitige Auszahlungsmöglichkeit für private Zuzahlungen sowie auf einen Übergangszeitraum für die technische Anbindung, weil der Zeitplan bis zum geplanten Inkrafttreten am 1. Januar 2027 eng sei.

Am 12. August geht es weiter

Zum kürzlich vorgelegten Frühstartrenten-Entwurf liegt nun ein Berg an Änderungswünschen auf dem Tisch, der sich aus Sicht der Verbände grob in drei Fragen bündeln lässt: Wie viel Beratung braucht ein 10-Euro-Produkt für Kinder? Wer trägt die Kosten, wenn Beratung und Vertrieb nichts kosten dürfen? Und wie lässt sich verhindern, dass die staatliche Auffanglösung zur Regel für solche Familien wird, die von individueller Beratung am meisten profitieren würden?

Wenn am 12. August das Bundeskabinett über den Referentenentwurf diskutiert und später einen finalen Gesetzentwurf vorlegt, kann das Ergebnis noch spannend werden.