Der Finanzausschuss des Bundestags hat die Frühstartrente gebilligt und dabei die Anlageregeln verschärft. Am Freitag entscheidet das Plenum.

Sitzungssaal des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag: Das Gremium hat die Frühstartrente gebilligt, aber die Anforderungen an die Kollektivanlage für Kinder verschärft, deren Eltern kein eigenes Depot abschließen.

Der Finanzausschuss des Bundestags hat am Mittwoch, 14. Oktober, den Regierungsentwurf zur Frühstartrente (Drucksache 21/7864) angenommen. Dafür stimmten CDU/CSU und SPD. Grüne und Linke stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Der Bundestag soll am Freitag, 16. Oktober 2026, nach einer 60-minütigen Debatte abschließend über das Gesetz entscheiden.

Nur noch Aktien im Sondervermögen

Die Koalition hat den Entwurf im Ausschuss noch an mehreren Stellen geändert, am deutlichsten bei der Anlagepolitik für die kollektive Anlage. Bisher sah der Text nur vor, die Mittel unter Wahrung von Rendite, Sicherheit und Liquidität global diversifiziert anzulegen. Jetzt schreibt das Gesetz ausdrücklich vor, ausschließlich in breit gestreute globale Aktien oder Aktienfonds zu investieren. Laut Begründung soll das verhindern, dass mit dem Geld andere politische Ziele verfolgt werden.

Das betrifft Kinder, deren Eltern kein eigenes Depot abschließen. Für sie fließen die zehn Euro monatlich in ein Sondervermögen des Bundes, das von der Bundesbank verwaltet wird. Das Sondervermögen „Frühstartrente“ wird zum 1. Januar 2028 errichtet.

So funktioniert die Frühstartrente

Der Staat zahlt für jedes förderberechtigte Kind zehn Euro im Monat in einen kapitalgedeckten Altersvorsorgedepot-Vertrag ein, sofern die Eltern einen abgeschlossen haben. Eltern und Dritte können bis zu 6.840 Euro im Jahr zusätzlich einzahlen.

Laut Bundesfinanzministerium startet die Frühstartrente zum 1. Januar 2027 mit den Geburtsjahrgängen 2020 und 2021. Der Jahrgang 2020 erhält die Förderung für 2026 rückwirkend. Danach kommt jedes Jahr der Jahrgang der Sechsjährigen hinzu. Ausgezahlt wird das geförderte Kapital grundsätzlich nicht vor dem 65. Lebensjahr. Die Förderkosten beziffert die Regierung für 2027 auf 198 Millionen Euro, bis 2030 sollen sie auf 411 Millionen Euro steigen.

Opposition kritisiert Zuzahlungsgrenze

Die Union sieht in der Frühstartrente einen Baustein ihrer Altersvorsorgestrategie. Kein junger Erwachsener soll ohne zusätzliche Vorsorge ins Berufsleben starten. Die SPD hob hervor, dass für die Verträge keine Abschluss- und Vertriebskosten anfallen. Sie forderte das Finanzministerium auf, das öffentliche Altersvorsorgeangebot zügig aufzubauen.

Grüne und Linke halten die Zuzahlungsgrenze von 6.840 Euro für zu hoch. Ihr Argument: Die Depots spiegeln dann eher die Finanzkraft von Eltern und Großeltern wider als die Entwicklung am Kapitalmarkt, und das verschärft die Vermögensungleichheit. Den Grünen fehlt außerdem ein automatischer Wechsel aus der Kollektivanlage in ein individuelles Depot. Die Linke lehnt die reine Aktienanlage ab, weil Kinder kurz vor der Auszahlung nicht gegen Kurseinbrüche abgesichert sind. Beide Fraktionen vermissen Nachhaltigkeit als Anlagegrundsatz.

Die AfD hält 1.440 Euro Staatsprämie über zwölf Jahre für zu wenig. Ihr eigener Antrag auf ein „Junior-Spardepot“ mit 100 Euro Monatsprämie fand außer bei ihr selbst keine Unterstützung. Ebenfalls abgelehnt wurden ein Antrag der Linken für eine nationale Finanzbildungsstrategie und ein Entschließungsantrag der Grünen. Die Grünen wollten darin alle Sechs- bis 18-Jährigen einbeziehen und Nachhaltigkeit als Anlagegrundsatz festschreiben.

Bundesrat muss noch zustimmen

Die Frühstartrente ist laut Entwurf ein Gesetz, das der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschließt. Die Länderkammer hatte bereits Nachbesserungen verlangt. Unter anderem sollen Eigenbeiträge auf einen zweiten Vertrag nicht steuerlich begünstigt werden, sonst ließen sich bis zu 13.680 Euro im Jahr steuerlich privilegiert anlegen.