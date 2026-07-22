Das BMF legt einen Gesetzentwurf zur geplanten Frühstartrente vor, der den bisher bekannten Rahmen im Detail ausgestaltet. Die Vorgaben sind teils überraschend.

Das Bundesfinanzministerium hat an diesem Mittwoch, 22. Juli, einen Gesetzentwurf zur Einführung der Frühstartrente vorgelegt. Das Gesetz setzt den Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um: Kinder sollen früh am Kapitalmarkt teilnehmen, langfristig Erfahrung mit Wertpapieren sammeln und auf diese Weise schon beizeiten mit der finanziellen Vorsorge beginnen. Gleichzeitig soll mehr privates Kapital für die Unternehmensfinanzierung verfügbar werden. Nach dem Entwurf soll das Gesetz zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Das sieht der Entwurf vor

Für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr zahlt der Bund monatlich zehn Euro in ein individuelles Altersvorsorgedepot ein. Eltern eröffnen dieses Depot bei einem Anbieter ihrer Wahl. Sie dürfen zusätzlich einzahlen, allerdings höchstens 6.840 Euro pro Jahr.

Bei der Produktauswahl schränkt der Entwurf die Anbieter stark ein – hier wartet der Entwurf mit einer Überraschung auf: Den staatlichen Zuschuss von zehn Euro monatlich gibt es lediglich für einen sogenannten Standarddepot-Vertrag Altersvorsorge. Für dieses Standardprodukt, das schon im Rahmen der Riesterreform ins Gespräch kam, gilt ein Effektivkostendeckel von einem Prozent.

Ebenfalls passend zur jüngst beschlossenen Altersvorsorgereform: Nach der Volljährigkeit der Kinder geht das Frühstart-Depot nahtlos in einen steuerlich geförderten Altersvorsorgevertrag über, das heißt das Depot kann als steuerlich gefördertes Altersvorsorgedepot weiterbespart werden – ein Produktwechsel ist nicht nötig.

Erträge bleiben bis zur Auszahlungsphase steuerfrei. Eine Auszahlung ist grundsätzlich erst ab dem 65. Lebensjahr möglich, danach greift die volle Besteuerung nach Paragraf 22 Nummer 5 EStG. Dieser Paragraf regelt die nachgelagerte Besteuerung geförderter Altersvorsorgeverträge wie Riester – Einzahlungen und Erträge bleiben steuerfrei, erst die Auszahlung im Alter wird komplett versteuert.

Eröffnen Eltern keinen eigenen Vertrag, verwaltet die Deutsche Bundesbank das Geld dieser Kinder kollektiv. Sie legt die Mittel global diversifiziert ausschließlich in Aktien und Aktienfonds an. Eltern können das angesparte Guthaben bis zum 25. Geburtstag des Kindes in einen individuellen Vertrag überführen. Über die kollektive Anlage will das Ministerium öffentlich berichten, voraussichtlich über eine eigene Webseite.

Wird bis zum 25. Lebensjahr des Kindes kein individuelles Altersvorsorgedepot eröffnet, fließen die nicht abgerufenen Mittel zurück in den Bundeshaushalt.

Anbieter individueller Verträge müssen Eltern und Kinder ebenfalls regelmäßig über Wertentwicklung und Kosten informieren – zielgruppengerecht aufbereitet, im Sinne der finanziellen Bildung.

Vom Eckpunktepapier zum Gesetzentwurf

Die Bundesregierung hatte die Eckpunkte zur Frühstartrente bereits im Dezember 2025 im Kabinett beschlossen. Damals stand bereits der Grundgedanke fest: zehn Euro im Monat für Kinder, ein Depot als Startkapital für die spätere Altersvorsorge, eine Auffanglösung für Kinder ohne eigenen Vertrag. Der erste Jahrgang, der profitieren soll, war ebenfalls schon klar: die im Jahr 2026 Sechsjährigen, also der Geburtsjahrgang 2020.

Der jetzige Entwurf füllt diesen Rahmen mit konkreten Regeln. Neu ist vor allem die Festlegung auf den Standarddepot-Vertrag als einzige zulässige Produktform samt Kostendeckel von einem Prozent – das Eckpunktepapier hatte die Produktfrage noch offengelassen.

Neu ist auch, dass die Bundesbank als Verwalterin der Kollektivanlage feststeht und dass Eltern das dort angesparte Geld quartalsweise bis zum 25. Geburtstag abrufen können. Ebenfalls konkretisiert der Referentenentwurf die steuerliche Behandlung der Auszahlung und die öffentliche Berichterstattung zur Geldanlage über eine eigene Webseite.

Branche reagiert verhalten

Der Fondsverband BVI begrüßt den Entwurf grundsätzlich. Hauptgeschäftsführer Thomas Richter erkennt an: „Die Frühstartrente schafft den breiten Einstieg der Bevölkerung in die private kapitalgedeckte Altersvorsorge. Der nahtlose Übergang in das Altersvorsorgedepot sorgt dafür, dass die nächste Generation flächendeckend über Fonds für das Alter vorsorgen wird.“

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In Teilen sieht der Verband den Entwurf aber auch kritisch, konkret geht es dabei um die zentrale Stellung, die der Staat beim Betreuen der Mittel erhalten soll: Die staatliche Auffanglösung für Kinder, deren Eltern kein Produkt auswählten, widerspreche dem Ziel der Finanzbildung, meint Richter. „Wer den Staat für sich anlegen lässt, beschäftigt sich nicht selbst mit der Kapitalanlage und lernt damit nicht hinzu“, moniert er.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) kritisiert in einer kurzfristigen Stellungnahme die Konzentration der geförderten Frühstartrente auf ein Standarddepot. Dies schränke Wettbewerb und Wahlfreiheit der Verbraucher ein. Ebenfalls wünscht man sich beim BVK, dass die Frühstartrente nicht erst stufenweise eingeführt würde, sondern gleichermaßen sofort für alle Sechs- bis 18-Jährigen gelte.

Kritisch äußert sich der BVK ebenfalls mit Blick auf die zurückgestutzte Rolle, die der Entwurf dem klassischen Finanzvertrieb beimisst. Eine Frühstartrenten-Vertrag solle auch digital abgeschlossen werden können, fordert der Gesetzentwurf. Eine Beratung sei dafür nicht erforderlich. Der BVK formuliert es scharf: Man lehne „die im Referentenentwurf angelegte weitgehende Verdrängung qualifizierter Beratung und Vermittlung entschieden ab“. Finanzbildung und langfristiger Vermögensaufbau könnten nur „mit kompetenter persönlicher Beratung nachhaltig gelingen“.

Wie es jetzt weitergeht

Der vorliegende Referentenentwurf des BMF ist einstweilen der erste Vorschlag über das noch abzustimmende Gesetz. Er geht zunächst in die Ressortabstimmung an alle involvierten Ministerien. Gleichzeitig können Interessenvertreter und Verbände noch bis zum 31. Juli Stellungnahmen abgeben. Erst im Anschluss daran beschließt das Kabinett einen Regierungsentwurf. Dort steht das Thema für den 12. August auf der Tagesordnung. Abschließend entscheiden Bundestag und Bundesrat final über das Gesetz.

Bis zum geplanten Inkrafttreten am 1. Januar 2027 kann sich am Gesetzestext somit noch einiges ändern.