Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Frühstartrente beschlossen. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit der Branchenverbände.

Von links: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) mit Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) bei der Kabinettssitzung am 12. August.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Einführung der Frühstartrente beschlossen. Das teilt das Bundesfinanzministerium (BMF) mit. Damit nimmt das Vorhaben von Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil eine entscheidende Hürde auf dem Weg ins Parlament.

„Wir wollen, dass alle besser und früher für das Alter vorsorgen können“, so Klingbeil laut Mitteilung. „Mit der Frühstartrente geben wir jedem Kind in Deutschland ein Startkapital für die eigene Altersvorsorge.“

Die Eckpunkte im Überblick

Laut BMF zahlt der Bund für jedes Kind vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot ein. Eltern können dieses bei einem Anbieter ihrer Wahl eröffnen. Gefördert werden ausschließlich zertifizierte Standarddepot-Verträge mit einem Effektivkostendeckel von einem Prozent sowie ohne Abschluss- und Vertriebskosten bis zur Volljährigkeit.

Zuzahlungen von Eltern oder Dritten sind bis zu 6.840 Euro pro Jahr möglich. Erträge bleiben laut BMF bis zum Beginn der Auszahlungsphase steuerfrei; ausgezahlt wird das Kapital grundsätzlich nicht vor dem 65. Lebensjahr. Wird kein eigener Vertrag geschlossen, legt die Deutsche Bundesbank die Mittel kollektiv am Kapitalmarkt an – ein gesonderter Antrag ist dafür nicht nötig.

Die Förderung startet laut Ministerium rückwirkend zum 1. Januar 2026 mit dem Geburtsjahrgang 2020. Ab 2027 soll jährlich der jeweils neue Sechsjährigen-Jahrgang hinzukommen. Das Gesetzgebungsverfahren soll laut BMF noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, damit das Gesetz zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt; die ersten Auszahlungen sind für 2027 vorgesehen.

So könnte sich das Kapital entwickeln (Berechnung BMF, angenommene Rendite: 7 Prozent jährlich):

Zuzahlung Eltern/Monat Einzahlungen bis 18 Depotwert mit 18 Depotwert mit 65 0 € 1.440 € rund 2.200 € rund 53.000 € 10 € 2.880 € rund 4.400 € rund 107.000 € 20 € 4.320 € rund 6.600 € rund 160.000 € 50 € 8.640 € rund 13.300 € rund 320.000 €

Vorgeschichte: Vom Referentenentwurf zum Verbändestreit

Dem Kabinettsbeschluss ging ein monatelanger Abstimmungsprozess voraus. Das BMF hatte am 22. Juli einen Referentenentwurf vorgelegt, der die Festlegung auf den Standarddepot-Vertrag als einzige förderfähige Produktform enthielt – eine Vorgabe, die die Branche teilweise überraschte.

Bis zum 31. Juli konnten Verbände dazu Stellung nehmen. Dabei zeigte sich: In der Grundidee waren sich AfW, BVK, Deutsche Kreditwirtschaft, GDV und Votum einig, beim Kleingedruckten aber zerstritten. Der zentrale Streitpunkt: die im Entwurf vorgesehene Ausnahme von der Beratungspflicht für das Standarddepot. Der BVK lehnte die Neuregelung komplett ab, der GDV forderte im Gegenteil, die Ausnahme auf Vermittler auszuweiten, und Votum schlug einen dritten Weg vor – Beratungspflicht nur für freiwillige Zuzahlungen, nicht für den staatlichen 10-Euro-Baustein.

Kabinettsfassung noch nicht veröffentlicht

Der Referentenentwurf sah die umstrittene Ausnahme von der Beratungspflicht für das Standarddepot vor (Paragraf 1 Abs. 1f AltZertG-E i. V. m. Paragraf 3 Abs. 5 FrühStRG-E) – genau der Punkt, an dem sich AfW, BVK, GDV und Votum in ihren Stellungnahmen rieben. Ob das Kabinett den Passus unverändert übernommen hat, lässt sich derzeit nicht am Gesetzestext selbst prüfen: Eine eigenständige Fassung des Regierungsentwurfs ist bislang nicht veröffentlicht.

Sowohl die BMF-eigene Übersichtsseite zum Gesetzesvorhaben als auch ein Fachblog-Update von PwC vom Tag des Kabinettsbeschlusses bestätigen, dass noch keine Bundestags-Drucksache vorliegt. Der Referentenentwurf bleibt damit vorerst der einzige öffentlich zugängliche Gesetzestext.

Ältere Jahrgänge bleiben außen vor

Der stufenweise Rollout war bereits vor der Referentenentwurf-Phase absehbar: Wie DAS INVESTMENT bereits im November 2025 berichtete, reichten die im Bundeshaushalt 2026 veranschlagten 50 Millionen Euro nur für einen Jahrgang. Die heute 7- bis 18-Jährigen gehen daher vorerst leer aus. Mehrere Verbände, darunter BVK und AfW, hatten in ihren Stellungnahmen gefordert, alle Jahrgänge von Anfang an einzubeziehen.

Internationaler Vergleich: Mehrere Vorbilder

Als direktes Vorbild für das deutsche Modell gilt unter anderem Israel, das bereits seit 2017 ein vergleichbares System betreibt: Dort erhalten Kinder ab Geburt monatlich umgerechnet rund 15 Euro, zusätzlich Boni zum 18. und 21. Geburtstag. Zentrales Element ist dort die automatische Depoteröffnung nach sechs Monaten für Kinder, deren Eltern nicht selbst aktiv werden.

Andere Länder verfolgen ähnliche, aber unterschiedlich ausgestaltete Ansätze:

Großbritannien führte 2005 den Child Trust Fund ein – ein staatlich bezuschusstes Sparkonto für alle zwischen 2002 und 2011 geborenen Kinder mit einer Einstiegszahlung von bis zu 250 Pfund. Seit 2011 werden keine neuen Konten mehr eröffnet; Nachfolgeprodukt ist die Junior ISA, die allerdings ohne staatlichen Zuschuss läuft und stattdessen auf Steuerfreiheit selbst eingezahlter Beiträge setzt (aktuell bis 9.000 Pfund pro Jahr).

führte 2005 den Child Trust Fund ein – ein staatlich bezuschusstes Sparkonto für alle zwischen 2002 und 2011 geborenen Kinder mit einer Einstiegszahlung von bis zu 250 Pfund. Seit 2011 werden keine neuen Konten mehr eröffnet; Nachfolgeprodukt ist die Junior ISA, die allerdings ohne staatlichen Zuschuss läuft und stattdessen auf Steuerfreiheit selbst eingezahlter Beiträge setzt (aktuell bis 9.000 Pfund pro Jahr). USA: Mit dem „One Big Beautiful Bill Act“, unterschrieben im Juli 2025, hat die US-Regierung die sogenannten Trump Accounts eingeführt – Konten für alle zwischen 2025 und 2028 geborenen Kinder mit einer staatlichen Einmalzahlung von 1.000 Dollar. Eltern können zusätzlich bis zu 5.000 Dollar pro Jahr einzahlen, ein Teil davon steuerbegünstigt über den Arbeitgeber. Das Kapital ist bis zur Volljährigkeit gesperrt und wandelt sich danach in eine reguläre IRA (Individual Retirement Account) um.

Mit dem „One Big Beautiful Bill Act“, unterschrieben im Juli 2025, hat die US-Regierung die sogenannten Trump Accounts eingeführt – Konten für alle zwischen 2025 und 2028 geborenen Kinder mit einer staatlichen Einmalzahlung von 1.000 Dollar. Eltern können zusätzlich bis zu 5.000 Dollar pro Jahr einzahlen, ein Teil davon steuerbegünstigt über den Arbeitgeber. Das Kapital ist bis zur Volljährigkeit gesperrt und wandelt sich danach in eine reguläre IRA (Individual Retirement Account) um. Kanada verfolgt einen anderen Ansatz: Der Registered Education Savings Plan (RESP) ist kein Altersvorsorge-, sondern ein Bildungssparplan, wird aber ebenfalls staatlich bezuschusst. Über den Canada Education Savings Grant zahlt der Staat 20 Prozent auf die ersten 2.500 kanadischen Dollar Elterneinzahlung pro Jahr hinzu, bis zu einem Lebenszeit-Höchstbetrag von 7.200 Dollar pro Kind. Einkommensschwächere Familien erhalten zusätzliche Aufschläge.

Gemeinsam ist den Modellen: Alle kombinieren einen staatlichen Grundbeitrag mit der Möglichkeit privater Zuzahlungen – unterscheiden sich aber deutlich darin, ob der Fokus auf Altersvorsorge oder Bildungsfinanzierung liegt, und darin, wie konsequent gerade einkommensschwache Familien automatisch erfasst werden.

Wie es weitergeht

Mit dem Kabinettsbeschluss ist der Regierungsentwurf verabschiedet, aber noch nicht geltendes Recht. Es folgen die Beratungen in Bundestag und Bundesrat.