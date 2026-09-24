Die First Sentier Group kehrt zu einem eigentlich abgelegten Namen zurück: Die Asien- und Schwellenländer-Boutique FSSA soll bald als First State Investments firmieren.

Die Asien- und Schwellenländer-Boutique der First Sentier Group tauft sich zum zweiten Mal in sieben Jahren um. Ab dem 24. November 2026 heißt FSSA Investment Managers wieder First State Investments – so, wie das Team schon einmal hieß, bevor es 2019 auf FSSA umschwenkte.

Mit mehr als 25,6 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen (Stand: 30. Juni 2026) zählt das 1988 gegründete Team zu den größeren Einheiten innerhalb der First Sentier Group. Es konzentriert sich seit jeher auf asiatische Aktien und Schwellenländertitel, verfolgt einen Bottom-up-Ansatz und bindet ESG-Kriterien fest in den Investmentprozess ein.

Managing Partner Michael Stapleton begründet die Rückbenennung mit dem Wiedererkennungswert der alten Marke: Vor allem in Großbritannien und Asien verknüpften Kunden den Namen „First State“ noch immer eng mit dem Haus. Die Philosophie, das Team und die Prozesse blieben unverändert – es ändere sich nur der Markenauftritt, betont Stapleton. Das neue Corporate Design rollt das Unternehmen in Asien, Europa und den USA gemeinsam aus.

Auch First-Sentier-Group-Chef Harry Moore streicht die Kontinuität hervor: Das Team behalte seine Autonomie und Identität, profitiere aber weiterhin von Größe, Ressourcen und globalem Vertrieb der Gruppe.

First State hieß auch schon die ganze Gruppe

Verwirrend: Der Name First State war bei First Sentier schon einmal vergeben, allerdings auf andere Ebene. Bis September 2020 firmierte nämlich die gesamte Fondsgesellschaft First Sentier Investors selbst als First State Investments, bevor Mehrheitseigner Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) sie nach der Übernahme von der Commonwealth Bank of Australia umbenannte.

Dass nun ausgerechnet die Asien-Boutique FSSA denselben Namen übernimmt, den zuvor die Konzernmutter trug, könnte in den kommenden Wochen noch für Nachfragen sorgen.

Die australische First Sentier Group selbst tritt als Multi-Boutiquen-Haus auf. Die zugehörigen Gesellschaften sind teils eigenständige juristische Einheiten, teils einfache Marken unter dem First-Sentier-Dach. Bei First Sentier betont man: Ihre Marken sind rechtlich unter einem Dach organisiert, arbeiten aber autonom. Neben FSSA/First State gehören etwa der Infrastrukturspezialist Igneo Infrastructure Partners, die Private-Debt-Einheit Albacore Capital Group und der Quant-Manager RQI Investors zu der Gruppe.

Über alle Einheiten zusammen verwaltete die First Sentier Group zur Jahresmitte rund 151 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeiter.