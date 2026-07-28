Zum Jahreswechsel ist eine wichtige Schonfrist ausgelaufen. FTSE Russell hat rechtzeitig reagiert und den EU-Zugang seiner Indizes gesichert. Was dahintersteckt.

Die erfolgreiche Antragstellung stellt sicher, dass Marktteilnehmer in der gesamten EU die Indizes von FTSE Russell weiter nutzen können.

Der Indexanbieter FTSE Russell kann seine Indizes weiter an Fondsgesellschaften und Anleger in der EU liefern. Die Pariser Tochter FTSE EU SAS erhielt von der EU-Wertpapieraufsicht Esma die Genehmigung, bestimmte in Großbritannien verwaltete Referenzwerte für den EU-Markt zu übernehmen. Der zur London Stock Exchange Group (LSEG) gehörende Anbieter sichert sich damit den rechtlichen Zugang, den die EU seit dem Jahreswechsel zwingend verlangt.

Was nach technischer Formalie klingt, entscheidet darüber, welche Indizes europäische Banken und Fondsgesellschaften künftig überhaupt nutzen dürfen. Denn zum 31. Dezember 2025 lief eine Übergangsregelung aus, die vieles jahrelang unkompliziert gehalten hatte.

Warum der Jahreswechsel den Unterschied macht

Die EU-Benchmark-Verordnung (BMR) erlaubt Unternehmen wie Banken oder Fondsgesellschaften nur Indizes von zugelassenen Anbietern. Für Anbieter außerhalb der EU – und dazu zählen seit dem Brexit die britischen FTSE-Gesellschaften, die den Großteil der FTSE-Indizes verwalten – führen drei Wege in den EU-Markt: Gleichwertigkeit, Anerkennung oder Übernahme. Bei der Übernahme tritt ein EU-Administrator als Verantwortlicher auf und bürgt dafür, dass die Referenzwerte aus dem Drittstaat den EU-Standards genügen. Diese Rolle spielt nun die Pariser FTSE EU SAS.

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Bis Ende 2025 brauchte kaum ein Anbieter einen dieser drei Wege. Eine mehrfach verlängerte Übergangsregelung erlaubte es, Drittstaaten-Indizes ohne formelle Freigabe weiter zu nutzen. Dieser Bestandsschutz ist weggefallen. Wer ihn versäumt hat, riskiert, dass seine Indizes in der EU nicht mehr als Referenzwert dienen dürfen.

Esma wird zur zentralen Aufsicht

Neu ist auch, wer die Freigabe erteilt. Seit dem 1. Januar 2026 ist die Esma die zentrale Anlaufstelle für sämtliche Index-Anbieter aus Drittstaaten und beaufsichtigt sowohl anerkannte als auch übernommene Referenzwerte. Zuvor lag die Übernahme bei den nationalen Behörden – im Fall von FTSE also bei der französischen Finanzmarktaufsicht AMF. Nur die Anerkennung hatte die Esma bereits seit Anfang 2022 an sich gezogen.

Die zweistufige Struktur zeigt diese Arbeitsteilung: Erst ließ die AMF im November 2025 die FTSE EU SAS als EU-Administrator zu. Dann gab die Esma die Übernahme der signifikanten und Klima-Referenzwerte frei – ein Schritt, der ohne die neue Zuständigkeit so nicht möglich gewesen wäre.

Für Anleger bleibt der Alltag gleich

FTSE Russell ist nicht der einzige Anbieter, der handeln musste. Der US-Börsenbetreiber ICE etwa erhielt 2026 für mehrere Referenzwerte die Anerkennung durch die Esma. Auch Bloomberg stellte bis zum Stichtag einen Antrag. Referenzwerte von Anbietern, die bis zum 31. Dezember 2025 einen Antrag eingereicht haben, dürfen vorerst weiter genutzt werden – solange die Esma sie nicht ablehnt.

Für Nutzer der FTSE-Indizes ändert sich im Tagesgeschäft nichts. Weder die Regelungen der bestehenden Referenzwerte noch die Verträge mit Kunden seien betroffen, erklärt FTSE Russell. Die Genehmigung bedeutet damit vor allem Kontinuität: Die zahlreichen ETFs und Fonds, die einen FTSE-Index nachbilden, bleiben in der EU handelbar.