Die Heemann Vermögensverwaltung blickt im Jahr 2026 auf eine 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück: Gegründet am 12. August 1996 in Nordhorn von Ernst Heemann und Ralf de Winder , startete das Unternehmen als kleine, unabhängige Vermögensverwaltung mit zunächst 20 Mandanten pro Gründer. In drei Jahrzehnten entwickelte sich die Vermögensverwaltung zu einem etablierten, bankenunabhängigen Vermögensverwalter mit heute über 350 Millionen Euro verwaltetem Vermögen und einem zehnköpfigen Team.

Wegweisend war unter anderem die erfolgreiche Lancierung von drei eigenen Fonds, die das Angebot für Anleger ergänzen und die Philosophie der Firma widerspiegeln: Vermögen langfristig aufzubauen und auch in Krisenzeiten zu bewahren. Mit der frühzeitigen Einbindung der nächsten Generation – Miriam de Winder ist in verantwortlicher Position für die Digitalisierung, die Generationennachfolge und Finanzbildung zuständig – ist das Unternehmen auch für die Zukunft gerüstet.

Die Fondspalette

Die Fondsfamilie umfasst neben dem FU Multi Asset Fonds (ISIN: LU0368998240) den FU Bonds Monthly Income (ISIN: LU1960394903) und den FU Dachfonds (ISIN: LU1564460761). Den Strategien gemeinsam ist ein fundamental orientierter Blick auf die Kapitalmärkte, eine aktive Steuerung unter Chance- und Risikoaspekten sowie die Bereitschaft, von Indexvorgaben abzuweichen. Die Portfoliomanager sind in den eigenen Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert, wodurch eine hohe Interessensgleichheit mit den Investoren besteht. Heute stellen wir Ihnen den FU Multi Asset Fonds im Detail vor.

Die Köpfe dahinter

Die Hauptverantwortung für den FU Fonds Multi Asset Fonds obliegt Ernst Heeman, Sabine Knee und Miriam de Winder.

Ernst Heemann ist Vorstand der Heemann Vermögensverwaltung. Nach einem betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung und einer Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Handelsunternehmens ist er seit 1996 als Vermögensverwalter tätig.

Sabine Knee ist Fondsmanagerin und Ansprechpartnerin für den Multi Asset Fonds. Als gelernte Wertpapieranalystin obliegt ihr die laufende Analyse und vor allem die Risikosteuerung. Miriam de Winder ergänzt das Fondsmanagement seit 2021. Als Vorständin verantwortet sie zugleich Digitalisierung und strategische Themen der Gesellschaft. Ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und ihre Erfahrung in Kundenberatung und Mitarbeiterqualifizierung verbinden Kapitalmarkt- und Kundensicht.

Zum erweiterten Führungsteam gehören außerdem Ralf de Winder und Gerhard Mayer. Ralf de Winder ist von Beginn an Vorstand. Als Mitbegründer der Finanz Union ist er für die örtlichen Kunden immer das Gesicht des FU (Finanz Union) Multi Asset Fonds gewesen. Mayer bringt unter anderem Erfahrung als Vorstand einer börsennotierten Beteiligungsgesellschaft und eines Rentenfonds-Initiators ein. Die breite Aufstellung des Teams reduziert die Abhängigkeit von einer einzelnen Person und sorgt für unterschiedliche Perspektiven bei Anlageentscheidungen.

FU Multi Asset Fonds

Der FU Multi Asset Fonds ist ein aktienorientierter, flexibel gesteuerter Mischfonds mit dem Anspruch, Vermögen langfristig aufzubauen und zugleich in unruhigen Marktphasen zu bewahren. Mindestens 60 Prozent des Fondsvermögens werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Anlagen investiert.

Die hohe Aktienquote wird durch eine aktive Asset Allocation, Liquiditätssteuerung sowie den opportunistischen Einsatz von Futures ergänzt. Dadurch verbindet der Fonds die langfristigen Renditechancen globaler Aktienmärkte mit einer Sicherheitskomponente, die in Korrekturphasen eine Reduzierung des Risikos ermöglichen soll.

Anlageziel und Philosophie

Ziel des Fonds ist ein absoluter Wertzuwachs. Er soll an den Wertsteigerungen der Kapitalmärkte partizipieren, ohne die Risiken eines dauerhaft voll investierten Aktienportfolios zu übernehmen.

Die Philosophie beruht auf drei Grundgedanken: Erstens sollen Unternehmen und Märkte anhand ihrer wirtschaftlichen Qualität und nicht allein anhand ihrer Indexzugehörigkeit beurteilt werden. Zweitens muss die Aktienquote an veränderte Marktbedingungen angepasst werden können. Drittens gehört eine Risikobremse zu einer verantwortungsvollen Vermögensverwaltung. Der Fonds ist deshalb weder ein statischer 60/40-Mischfonds noch ein reiner Aktienfonds, sondern eine aktiv geführte Aktienstrategie mit flexibler Sicherheitskomponente.

Thematisch bildet Technologie seit Jahren ein strategisches Basis-Investment. Dabei beschränkt sich das Management nicht auf einzelne Hype-Themen, sondern betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette: Künstliche Intelligenz, Speicherbedarf, Rechenzentren, Energieversorgung und Kommunikation. Je nach Bewertung und Marktphase kommen weitere Branchen und Regionen hinzu. Aktuell stehen unter anderem europäische Verteidigungsfähigkeit, Cybersicherheit, Energie, industrielle Erneuerung, Rohstoffversorgung und Innovation im Fokus.

Der Investmentprozess

Der Investmentprozess verbindet Makroanalyse, Einzeltitelselektion und laufende Portfoliokontrolle. Am Anfang steht die Analyse des volkswirtschaftlichen Umfelds sowie der Trends in Branchen und Regionen. Daraus entstehen Prioritäten für die Asset Allocation und eine erste Auswahl von Märkten und Themen, die aus Sicht des Managements attraktive Chancen bieten.

Auf Einzeltitelebene kommen eine hauseigene Datenbank, Chartanalyse und akribische Bilanzanalyse zum Einsatz. Unter-sucht werden insbesondere freie Cashflow-Generierung, Verschuldungsgrad, Wachstumskennzahlen, Bewertung, Momentum und die Qualität des Geschäftsmodells. Die Analyse soll auch Unternehmen erfassen, die in Deutschland weniger bekannt sind und deshalb nicht im Zentrum der üblichen Anlegeraufmerksamkeit stehen. Gerade in der zweiten Reihe können sich nach Einschätzung des Teams attraktive Wachstums- und Bewertungsgelegenheiten ergeben.

Die Portfoliokonstruktion ordnet die Einzeltitel in eine übergeordnete Asset- und Branchenstruktur ein. Im Aktienbereich liegt der Schwerpunkt auf hochliquiden Einzelwerten aus Westeuropa und Nordamerika. Fonds und ETFs werden ergänzend eingesetzt. Internationale Rentenmärkte können über Einzeltitel, Fonds und ETFs abgebildet werden. Die Entscheidungen werden fortlaufend überprüft und an veränderte Bewertungen, Markttrends und Risikoindikatoren angepasst.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement ist ein eigenständiger Bestandteil des Investmentprozesses. In unruhigen Börsenphasen stehen drei Instrumente zur Verfügung: eine Rotation zwischen Anlageklassen, Branchen und Ländern, die Erhöhung der Liquiditätsquote und eine Teilabsicherung über passende Futures. Die Liquidität dient dabei nicht nur als Volatilitätsbremse, sondern schafft zugleich Mittel für den Wiedereinstieg nach Kursrückgängen.

Besonders deutlich wurde die Flexibilität im Sommer 2026: Die Aktienquote wurde auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren reduziert, während das Anleihen-Exposure ausgebaut wurde. Konkret: Zum 31. Juli 2026 entfielen rund 63,8 Prozent auf Aktien, 21,3 Prozent auf Anleihen und 14,9 Prozent auf Liquidität. Zusätzlich wurde die Bruttoaktienquote von rund 64 auf netto etwa 38 Prozent reduziert, unter anderem über Nasdaq- und PHLX-Futures. Diese Maßnahmen zeigen, dass das Management bei erhöhten Risiken nicht lediglich auf eine hohe Kassequote setzt, sondern mehrere Sicherungsbausteine kombiniert.

Der Fonds bleibt trotz seiner Sicherheitsausstattung ein chancenorientiertes Produkt. Eine Mindestaktienquote von 60 Prozent und die langfristige Aktienorientierung bedeuten, dass höhere Kursverluste nicht ausgeschlossen werden können. Zudem können Futures-Absicherungen bei schnellen Marktbewegungen, falschem Timing oder einer unerwarteten Gegenbewegung die Wertentwicklung belasten.

Die Ergebnisse

Die Ergebnisse sind überzeugend und liegen oberhalb des Vergleichsgruppendurchschnitts (Mischfonds dynamisch Welt), wenn auch mit einer höheren Volatilität agiert wird.

Für wen ist der Fonds geeignet?

Der Fonds richtet sich an Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, die an den globalen Aktienmärkten partizipieren möchten, aber eine aktive Risikosteuerung gegenüber einem reinen Aktieninvestment bevorzugen. Er eignet sich als wachstums-orientierter Kernbaustein für Anleger, die Schwankungen aushalten können und dem Management eine eigenständige Einschätzung von Marktphasen zutrauen. Die jährlichen Ausschüttungen können zur Wiederanlage oder zur Finanzierung laufender Ausgaben genutzt werden.

Weniger geeignet ist der Fonds für Anleger, die kurzfristig planbare Renditen, Kapitalschutz oder eine indexnahe Entwicklung erwarten.