FU Multi Asset Fonds der Heemann Vermögensverwaltung im Porträt
Die Heemann Vermögensverwaltung blickt im Jahr 2026 auf eine 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück: Gegründet am 12. August 1996 in Nordhorn von Ernst Heemann und Ralf de Winder, startete das Unternehmen als kleine, unabhängige Vermögensverwaltung mit zunächst 20 Mandanten pro Gründer. In drei Jahrzehnten entwickelte sich die Vermögensverwaltung zu einem etablierten, bankenunabhängigen Vermögensverwalter mit heute über 350 Millionen Euro verwaltetem Vermögen und einem zehnköpfigen Team.