Andreas Harms 14.11.2013 Lesedauer: 1 Minute

Fuchsbriefe-Geschäftsführer: „Berater haben Angst vor der eigenen Meinung

Es ist wieder soweit: Der Fuchsbriefe-Verlag testet Berater im Private-Banking und in Family Offices auf Herz und Nieren und ehrt am 18. November die Sieger. Geschäftsführer Ralf Vielhaber zeichnet im Interview kein allzu erfreuliches Bild von der Beratungskultur. Was nicht mal an den Beratern selbst liegt.