Der Unternehmensberater und Autor („Führungskräfte als Hoffnungsträger“) ist der Meinung: Wer in turbulenten Zeiten erfolgreich führen will, muss bei sich selbst anfangen. „Beim Blick auf das Thema Führung fällt auf, dass es nicht bei den Mitarbeitenden beginnt, sondern bei der Führungskraft selbst“, erklärt Schulz. Seine zentrale Botschaft: Nur wer sich selbst führen kann, führt auch andere erfolgreich.

Der Unterschied zwischen den beiden Zielen ist aus seiner Sicht erheblich: Während Erreichungsziele wie „Wir wollen bis Jahresende 20 Prozent mehr Marktanteil gewinnen“ motivieren und aktivieren, erzeugen Vermeidungsziele wie „Wir dürfen unsere Kunden nicht verlieren“ vor allem eines – Angst. „Vermeidungsziele setzen Menschen unter Druck, aktivieren Stressreaktionen und lassen das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit sinken“, warnt der Berater. Gerade in unsicheren Zeiten sei diese Wirkung fatal.

Sein praktischer Tipp: die Mikro-Pause. „Wer in einer Eskalation automatisch reagieren will, sollte sich bewusst drei bis fünf Sekunden nehmen, um innezuhalten.“ Drei tiefe Atemzüge können so das Nervensystem beruhigen und die kognitive Kontrolle reaktivieren.

Zusätzlich empfiehlt der Experte die „Omnibus-Methode“: Führungskräfte stellen sich dabei vor, sie würden die aktuelle Situation von außen betrachten. Diese gedankliche Distanzierung schaffe Klarheit vor dem Handeln. „Wer auch unter Druck konstruktiv, ehrlich und verbindlich bleibt, wirkt nicht nur souverän, sondern gibt auch dem Team Sicherheit“, so Schulz.

Die Kunst der klugen Delegation

Ein weiteres Problem vieler Führungskräfte in Krisenzeiten: Sie übernehmen zu viel Verantwortung – aus falschen Motiven. „Viele glauben, nur dann Kontrolle zu behalten oder Wertschätzung zu erfahren“, beobachtet Schulz. Dabei sei das Gegenteil der Fall: „Wer nicht delegiert, erstickt Wachstum im Team und beraubt sich selbst der Luft zum Atmen.“

Delegation bedeute dabei nicht, Arbeit abzugeben, sondern Menschen zu ermächtigen. Der erste Schritt: die Stärken der Mitarbeitenden erkennen. „Nicht jede Aufgabe passt zu jeder Person – aber fast jede Aufgabe passt zu jemandem im Team“, erklärt der Berater. Wichtig sei der Mut zur Lücke: „Nicht alles wird zu 100 Prozent so laufen, wie man es selbst machen würde. Aber genau das ist der Punkt: Führung bedeutet, andere stark zu machen – nicht sich selbst unersetzlich.“

Selbstfürsorge als Erfolgsfaktor

Ein oft unterschätzter Aspekt erfolgreicher Führung ist das eigene Wohlbefinden. „Führungskräfte neigen dazu, sich keine Fürsorge zuzugestehen, lieber über die eigenen Grenzen zu gehen, als Ziele im Zweifel nicht zu erreichen“, mahnt Schulz. Die Folge: schleichende Leistungsminderung durch Dauerstress und Schlafmangel.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Chronische Überlastung und Stress vermindern die individuelle Leistungsfähigkeit in Unternehmen nachweislich. Die Innovationskraft nimmt ab, Entscheidungen werden schlechter. „Um nachhaltig Führungsstärke zu zeigen, bedarf es gezielter Pflege der eigenen Kapazitäten, körperlich und mental“, betont Schulz.

Die wichtigsten Führungskompetenzen in der Krise

Was zeichnet erfolgreiche Krisenmanager aus? Für Schulz steht Resilienz an erster Stelle – „nicht verstanden als zähes Durchhalten, sondern als aktive Anpassungsfähigkeit“. Resiliente Führungskräfte könnten sich innerlich neu ausrichten, ohne den Halt zu verlieren.

Ebenso wichtig: die Fähigkeit, unter Unsicherheit zu entscheiden. „In der Krise gibt es selten die perfekte Lösung. Viel öfter geht es darum, aus unvollständigen Informationen das Beste zu machen – und Verantwortung dafür zu übernehmen“, erklärt der Berater. Wer zaudere, verliere nicht nur Zeit, sondern auch das Vertrauen des Teams.

Eine hohe emotionale Intelligenz rundet das Profil ab. „Wer in Krisenzeiten führen will, muss nicht nur Zahlen im Blick haben, sondern vor allem Menschen verstehen: ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre Bedürfnisse“, so Schulz. Am Ende gehe es darum, trotz Sturm einen sinnvollen Kurs zu setzen.

Die Botschaft des Unternehmensberaters ist klar: Erfolgreiche Führung in Krisenzeiten ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis bewusster Selbstführung. „Wir reden hier von keinen netten Extras. Es geht um klare Wettbewerbsvorteile und somit um Zukunftsfähigkeit“, fasst Schulz zusammen.

