21.04.2015

Führungs- und Kulturwechsel Wer managt eigentlich die Versicherer?

In die Führungsetagen der großen Versicherer ist in den vergangenen Jahren eine neue Generation der Versicherungsmanager eingezogen. So wie R+V-Chef Norbert Rollinger und Ergo-Chef Torsten Oletzky kommen die Quereinsteiger häufig aus dem Kreis der Unternehmensberatungen. Ihr Vorteil: Sie haben keinen Stallgeruch. Wer die Neuen sind, wo sie herkommen und was sie anders machen.