Ein Führungsfehler vernichtet Milliarden – trotzdem macht ihn fast jeder Chef. Kolumnistin Celine Nadolny über Kontrolle, Misstrauen und was wirklich hinter Mikromanagement steckt.

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Meine erste Chefin bat mich einmal, ihre Tinder-Profilbilder zu bearbeiten. Während der Arbeitszeit. Ich war duale Studentin, frisch im Unternehmen, voller Energie – und ich sollte Fotos für eine Dating-App retuschieren und nebenbei ihren privaten Instagram-Account aufbauen. Das war keine Ausnahme. Das war der Alltag.

In einem anderen Unternehmen baute ich den Social-Media-Auftritt der Firma auf – auf eigene Initiative, mit Ergebnissen, die sich sehen lassen konnten. Und obwohl ich zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich mehr Erfahrung in dem Bereich hatte als irgendjemand sonst im Haus, musste ich mir anschließend von Personen, die nicht einmal einen eigenen Social-Media-Account besaßen, erklären lassen, welche Texte angeblich funktionieren und welche nicht. Die Absurdität war allgegenwärtig – und dennoch war sie für alle außer mich völlig normal.

Zwei Unternehmen, zwei Führungskräfte, dasselbe Muster: Menschen in Positionen, für die sie schlichtweg nicht geeignet waren. Nicht, weil ihnen die fachliche Kompetenz fehlte – obgleich das ebenfalls der Fall war –, sondern weil sie nicht führen konnten. Und wenn Menschen nicht führen können, tun sie das, was am nächsten liegt: Sie kontrollieren.

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Kontrolle ist kein Führungsinstrument – sie ist ein Geständnis

Kontrolle fühlt sich für viele Führungskräfte nach Handeln an. Nach Präsenz, nach Verantwortung, nach Zugriff. Doch wenn man ehrlich hinsieht, ist sie in den meisten Fällen nichts anderes als ein Geständnis: Ich vertraue meinem Team nicht. Oder schlimmer noch: Ich verstehe nicht genug von dem, was mein Team tut, um es loszulassen.

Die Stressforschung nennt dieses Phänomen „Illusion of Control“ – die Tendenz, unter Druck vermeintliche Handlungsfähigkeit durch verstärkte Kontrolle zurückzugewinnen. Kurzfristig beruhigt das. Langfristig zerstört es genau das, was Organisationen zusammenhält: Vertrauen. Und die Zahlen, die das belegen, sind mittlerweile so erdrückend, dass man sie kaum noch ignorieren kann.

142 Milliarden Euro für die Illusion von Führung

Der Gallup Engagement Index Deutschland 2025, veröffentlicht im März 2026, zeichnet ein Bild, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss: Nur 10 Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind emotional hoch an ihren Arbeitgeber gebunden. 77 Prozent machen Dienst nach Vorschrift – sie erledigen, was verlangt wird, aber keinen Handschlag mehr. Und 13 Prozent haben innerlich bereits gekündigt.

Die volkswirtschaftlichen Kosten dieser inneren Kündigung? Zwischen 119 und 142 Milliarden Euro. Jährlich. Das ist keine Randnotiz. Das ist ein Systemversagen.

Doch die eigentlich erschreckende Zahl steht in einer Nebenzeile der Studie: Nur 23 Prozent der Beschäftigten glauben, dass ihre Geschäftsführung zukünftige Herausforderungen erfolgreich bewältigen wird. Und nur vier von zehn Führungskräften haben in den vergangenen zwölf Monaten überhaupt ein Coaching zu ihrer Führungsaufgabe erhalten. Wir erwarten also von Führungskräften, dass sie Teams motivieren, Talente entwickeln und Ergebnisse liefern – und investieren gleichzeitig nicht einmal in ihre grundlegende Befähigung dafür. Das ist, als würde man jemandem einen Pilotenschein ausstellen, ohne ihn je in ein Cockpit gesetzt zu haben.

Das Problem beginnt nicht beim Führungsstil – es beginnt davor

Wenn ich heute auf mein direktes Umfeld blicke, sehe ich dieses Muster immer wieder: Menschen, die durch Mikromanagement in ihrer Kreativität beschnitten werden. Deren Output messbar schlechter wird, je enger die Kontrolle. Die irgendwann aufhören, eigene Ideen einzubringen, weil es sich ohnehin nicht lohnt – es wird überstimmt, überprüft, überarbeitet.

Doch so nachvollziehbar die Empörung über Mikromanagement auch ist – sie greift zu kurz, wenn man nur auf den Führungsstil schaut. Denn das Problem beginnt in den meisten Fällen deutlich früher.

Es beginnt beim Hiring. Viele Unternehmen stellen schlichtweg die falschen Menschen ein – nicht, weil die Bewerber schlecht sind, sondern weil der Auswahlprozess nicht klärt, ob jemand in der Lage ist, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und dann wundert man sich, wenn man später ständig hinterherräumen muss.

Und es beginnt beim Onboarding. Oder besser gesagt: beim fehlenden Onboarding. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Als ich meine ersten Mitarbeiter eingestellt habe, hatte ich keinen strukturierten Einarbeitungsprozess. Ich habe versucht, das Ganze parallel zu meiner normalen Arbeit zu stemmen – die dann liegen blieb. Ich habe meinen neuen Mitarbeitern keinen Raum gegeben, eigene Routinen zu entwickeln und Verantwortung schrittweise zu übernehmen. Stattdessen bin ich mit vollkommen falschen Erwartungen herangegangen – und war anschließend frustriert, dass die Realität ihnen nicht entsprach.

Rückblickend war das mein größter Fehler. Nicht, weil die Menschen schlecht waren. Sondern weil ich ihnen nicht die Bedingungen geschaffen habe, unter denen sie gut sein konnten.

Wer kontrolliert, schützt sich selbst – nicht sein Team

Reinhard Sprenger hat es in „Vertrauen führt“ auf den Punkt gebracht: Kontrolle ist kein Zeichen von Sorgfalt, sondern von Misstrauen. Und Misstrauen erzeugt genau das Verhalten, das es zu verhindern versucht. Wer ständig kontrolliert wird, hört irgendwann auf, mitzudenken. Wer keine Fehler machen darf, hört auf, Risiken einzugehen. Und wer nie eigenständig entscheiden darf, hört auf, Verantwortung zu empfinden.

Es entsteht ein Teufelskreis, den ich in meinem direkten Umfeld immer wieder beobachte: Die Führungskraft kontrolliert, weil sie kein Vertrauen hat. Das Team liefert weniger, weil es kein Vertrauen bekommt. Die Führungskraft sieht sich bestätigt und kontrolliert noch mehr. Irgendwann ist die Organisation nicht mehr in der Lage, ohne diesen permanenten Kontrollmechanismus zu funktionieren — und genau das hält die Führungskraft für den Beweis, dass sie unverzichtbar ist.

Dabei zeigt die Forschung längst das Gegenteil: Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan belegt, dass Menschen dann am engagiertesten arbeiten, wenn sie sich autonom, kompetent und sozial eingebunden fühlen. Drei Bedürfnisse, die Mikromanagement systematisch untergräbt.

Manager haben wir genug – Führungskräfte fehlen

Fredmund Malik unterscheidet in „Führen Leisten Leben“ sehr bewusst zwischen Management und Führung. Management ist Handwerk: Aufgaben organisieren, Prozesse steuern, Ergebnisse prüfen. Das lässt sich erlernen. Führung hingegen ist Haltung: Menschen in die Lage versetzen, ihr Bestes zu geben – ohne ihnen dabei im Weg zu stehen. Der Unterschied klingt subtil, doch er ist fundamental.

Das Problem: Die meisten Unternehmen befördern Menschen in Führungspositionen, weil sie fachlich gut sind. Nicht, weil sie führen können. Das sind zwei grundlegend verschiedene Fähigkeiten. Wer die beste Programmiererin ist, muss nicht die beste Teamleiterin sein. Wer die besten Verkaufszahlen liefert, muss nicht die Fähigkeit besitzen, andere zur Bestleistung zu befähigen. Und doch behandeln wir Beförderung allzu gerne als Belohnung für vergangene Leistung – statt als Auftrag für eine völlig neue Aufgabe.

So landen dann Menschen auf Positionen, für die sie nie ausgebildet wurden. Sie erhalten kein Coaching, keine Reflexionsräume, kein ehrliches Feedback – und greifen zu dem einzigen Werkzeug, das ihnen vertraut ist: der Kontrolle über die operative Ebene, die sie soeben verlassen haben. Sie managen nach unten, statt nach vorne zu führen.

Meine Tinder-Chefin war dafür das Paradebeispiel. Nicht, weil sie ein schlechter Mensch war. Sondern weil sie schlichtweg nicht wusste, was Führung bedeutet – und niemand es ihr je beigebracht hatte.

Beschäftigung ist nicht Führung

Kontrolle löst kein Führungsproblem. Sie verdeckt es. Sie vermittelt das Gefühl, den Laden im Griff zu haben, während im Hintergrund genau das passiert, was der Gallup-Index seit Jahren dokumentiert: Menschen schalten innerlich ab, bringen sich nicht mehr ein und planen ihren Absprung.

Die Lösung liegt nicht in weniger Führung. Sie liegt in anderer Führung. In Führungskräften, die verstanden haben, dass ihre Aufgabe nicht darin besteht, Aufgaben zu verteilen und deren Erledigung zu überwachen – sondern Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Menschen eigenverantwortlich arbeiten können und wollen.

Das erfordert Mut. Den Mut, loszulassen. Den Mut, Fehler zuzulassen. Und vor allem den Mut, sich einzugestehen, dass man als Führungskraft selbst noch lernen muss – ein Leben lang. Denn letzten Endes gilt für Führung dasselbe wie für jede andere Disziplin: Wer aufhört, sich weiterzuentwickeln, hört auf, relevant zu sein.

Unterm Strich bleibt eine unbequeme Wahrheit: Die 142 Milliarden Euro, die Deutschland jährlich durch innere Kündigung verliert, sind kein Mitarbeiterproblem. Sie sind ein Führungsproblem. Und solange wir Kontrolle mit Führung verwechseln, wird sich daran nichts ändern.