Der Vermögensverwalter DJE Kapital gibt einen Führungswechsel bekannt. Thorsten Schrieber verlässt nach über 15 Jahren den Vorstand. Seine Nachfolge ist geregelt.

Der unabhängige Vermögensverwalter DJE Kapital vollzieht einen Wechsel an der Spitze. Thorsten Schrieber, langjähriger Vorstand und Partner, kehrt dem Unternehmen nach 15 Jahren den Rücken.

Nach mehr als 15 Jahren bei DJE – unterbrochen von einer zehnjährigen Pause zwischen 2007 und 2017 – lässt Schrieber seinen Vertrag zum 31. März 2026 auslaufen. Der Grund: Eine neue Herausforderung an seiner früheren Wirkungsstätte in Frankfurt am Main wartet auf ihn.

DJE gehört mit rund 17 Milliarden Euro verwalteten Vermögen und etwa 200 Mitarbeitern zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern im deutschsprachigen Raum. Schrieber war in dieser Zeit für zentrale Bereiche verantwortlich: Vertrieb im Wholesale/Retail und institutionellem Geschäft, Marketing, Produktmanagement und Portfoliomanagement. Zudem wird er sein Mandat als Verwaltungsrat der luxemburgischen DJE Investment S.A. niederlegen.

Zins & Dividende wurden Milliarden-Fonds

Eines der erfolgreichsten Produkte seiner Amtszeit ist der Fonds DJE - Zins & Dividende, der sich in den vergangenen zehn Jahren zum Blockbuster entwickelte: Das Volumen wuchs auf derzeit 4,5 Milliarden Euro. Parallel dazu baute DJE das institutionelle Geschäft aus und erschloss neue Märkte in Italien, Spanien und Portugal.

Während Schriebers Amtszeit wurden zudem regulatorische Anforderungen wie die Umsetzung von Mifid II und die Integration von ESG-Kriterien bewältigt. Zuletzt legte das Unternehmen zwei aktive ETFs zusammen mit Xtrackers/DWS auf.

Dr. Jens Ehrhardt, Gründer der DJE, würdigt die gemeinsame Zeit: „Unsere Zusammenarbeit im Vorstand war dynamisch und inspirierend sowie von vielen gemeinsamen Erfolgen gekennzeichnet." Die persönliche Verbindung zwischen beiden reiche über 30 Jahre zurück.

Vor seiner Zeit bei der DJE war Schrieber unter anderem für Zürich Invest tätig und als Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management Deutschland.

DJE-Partnerkreis als organisatorische Basis

Der Wechsel kommt nicht unvorbereitet: Ende 2025 etablierte DJE einen Partnerkreis, der als zusätzliche Führungsebene zentrale Aufgaben im Unternehmen mitträgt. Die Struktur soll Verantwortung auf mehrere Personen verteilen, Entscheidungsprozesse beschleunigen und die Organisation breiter aufstellen.

Ab dem 1. April 2026 übernimmt das Vorstandsmitglied Christian Janas die bisherigen Geschäftsbereiche von Schrieber. Janas verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Asset-Management-Branche und ist seit 2019 für DJE tätig. Neben seinen neuen Aufgaben bleibt er weiterhin für die Bereiche individuelle Vermögensverwaltung und Online-Vermögensverwaltung zuständig.

Das Unternehmen gibt an, dass Kontinuität und Stabilität sowie eine reibungslose Übergabe gewährleistet seien. Das Jahr 2025 soll laut internen Quellen das zweitbeste Unternehmensergebnis seit Gründung gewesen sein.