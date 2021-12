Führungswechsel bei Legg Mason Stephan Bannier folgt auf Klaus Dahmann

Stephan Bannier folgt Klaus Dahmann an der Vertriebsspitze von Legg Mason in Deutschland.

Mission Vertrieb ausbauen

Bannier ist seit Juni 2016 als Direktor Geschäftsentwicklung im Frankfurter Vertriebsteam tätig und soll in seiner neuen Funktion den weiteren Ausbau der Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Österreich verantworten. Er berichtet an Christian Zeitler, Leiter Zentraleuropa bei Legg Mason.

„Wir sind davon überzeugt, dass Stephan Bannier aufgrund seiner Erfahrung und Kapitalmarkt-Expertise das Unternehmen maßgeblich zu weiteren Erfolgen führen wird“, sagt Zeitler.