Führungswechsel bei Pictet & Cie

Ivan Pictet war seit 2005 Senior-Partner und seit 1982 normaler Teilhaber. Seine Karriere im Bankhaus begann er im Jahr 1972. Nach seinem Ausstieg will er sich für die Umwelt und humanitäre Projekte engagieren. Pictets direkter Nachfolger als Senior-Partner wird sein derzeitiger Stellvertreter Jacques de Saussure, der seit 1980 im Haus ist.



Anfang 2011 rücken Marc Pictet und Bertrand Demole als neue Teilhaber in die Führungsriege nach, die dann acht Mitglieder haben wird. Marc Pictet ist mit Ivan nur entfernt verwandt, sie haben denselben Urgroßvater.



Marc Pictet ist derzeit Geschäftsführer der Luxemburger Pictet-Tochter. Demole leitet die Abteilung für Hedge-Fonds in Genf.