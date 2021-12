Führungswechsel bei R+V

Der 53-jährige Florian ist gleichzeitig zum Aufsichtsratsvorsitzenden der R+V-Gruppenpensionsfonds und der Optima Pensionskasse aufgerückt. Zusätzlich steht er jetzt an der Spitze des Verwaltungsrats der R+V Luxembourg Lebensversicherung. Der gebürtige Braunschweiger gehört seit 2004 dem Vorstand der R+V an. Dort hat er sich insbesondere um die betriebliche Altersvorsorge (bAV) und Restkreditversicherungen gekümmert. Seine Bilanz: In den vergangenen fünf Jahren verdoppelte sich das bAV-Geschäft nach Angaben des Wiesbadener Versicherers auf 758 Millionen Euro.