Führungswechsel bei Talanx-Immobilientochter

Der Diplom-Sachverständige der Deutschen Immobilien Akademie wechselte zum ersten Juni in die Geschäftsführung der Talanx-Immobilientochter und verantwortet dort den Bereich Immobilieninvestments. Er löst damit den ehemaligen Vorsitzenden Reinhard Kruse ab, der zum 30. November dieses Jahres in den Ruhestand geht. Vor seinem Wechsel zu Talanx arbeitete Fiebig im Bereich Immobilien An- und Verkauf bei der ING Real Estate Management GmbH. Außerdem war er für Cushman & Wakefield in Frankfurt sowie für die DIFA Deutsche Immobilien Fonds AG tätig. Die Talanx Immobilien Management GmbH verantwortet gemeinsam mit der Talanx Asset Management GmbH und der AmpegaGerling Investment GmbH die Vermögensverwaltung bei den Finanzdienstleistungen im Talanx-Konzern.