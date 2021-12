Fünf Jahre ohne gültige Fahrkarte Ex-Blackrock-Manager bekommt Berufsverbot wegen Schwarzfahrens

Jonathan Burrows, ehemaliger Managing Director bei Blackrock Asset Management Investor Services, wurde von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) mit einem Berufsverbot belegt, nachdem er für die Bahnfahrt zur Arbeit nicht den vollen Fahrpreis entrichtet hatte Er werde von der Ausübung von Funktionen im Zusammenhang mit regulierten Aktivitäten im Bereich Finanzdienstleistungen ausgeschlossen, weil seine Handlungen kein „passendes Verhalten einer zugelassenen Person” darstellten, teilte die britische Finanzaufsicht am Montag mit. Nach diversen Skandalen versucht die FCA, das Vertrauen in die Branche wiederherzustellen und erhöht die Anforderungen an Einzelpersonen. „Zugelassene Personen müssen jederzeit ehrlich und integer handeln, und wo sie es nicht tun, werden wir handeln”, erklärte Tracey McDermott, FCA-Direktorin für Finanzdelikte.Burrows war am 19. November 2013 am Londoner Bahnhof Cannon Street von einem Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe angehalten worden, nachdem er keine für die gesamte Fahrt gültige Fahrkarte gelöst hatte. Er hatte den Bahnhof mit seiner London Travel Card mit einem maximalen Fahrpreis von 7,20 Pfund (9,07 Euro) verlassen wollen, obwohl er 21,50 Pfund hätte zahlen müssen.Burrows gab gegenüber der FCA an, dass er mehrmals nicht den korrekten Fahrpreis entrichtet habe. Er habe das in dem Wissen getan, dass er damit gegen das Gesetz verstoße. In einer Mitteilung erklärte Burrows, was er getan habe sei „töricht”, und er bedaure seine Entscheidung nach einer „20-jährigen Karriere in der City, die ohne Makel war”.