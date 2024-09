Die Börse spielt verrückt: An einem Tag geht's steil bergauf, am nächsten rauschen die Kurse in den Keller. Selbst Tech-Giganten wie Nvidia sind vor heftigen Schwankungen nicht gefeit – innerhalb eines Tages büßte die Aktie fast zehn Prozent ein! Dieser Kursrutsch sorgte mit Einbußen von 279 Milliarden US-Dollar zum Monatsbeginn für den höchsten Wertverlust eines US-Unternehmens an einem Tag. In diesem Auf und Ab suchen viele Anleger nach Aktien, die nicht bei jedem Windstoß umfallen.

Christian Schmitt, Portfolio Manager bei Ethenea hat sich zu diesem Thema Gedanken gemacht. Er hat seine fünf Lieblingsaktien zusammengestellt – Unternehmen, die er in diesem turbulenten Marktumfeld für besonders vielversprechend hält.

In unserer Bilderstrecke werfen wir einen genauen Blick auf Schmitts Börsen-Favoriten.

Prosus (Tencent)

Ethenea ist von Prosus überzeugt, auch wegen seiner großen Beteiligung am chinesischen Internetunternehmen Tencent

Hauptsitz: Amsterdam, Niederlande

Branche: Technologie

Aktienkurs: 33,30 Euro

Dividende: 0,30 Prozent

Schmitt setzt auf Prosus, der größte Anteilseigner des chinesischen Tech-Giganten Tencent, weil die Aktie zu einem deutlichen Abschlag gehandelt wird und zusätzliches Potenzial durch ihr eigenes Beteiligungsportfolio bietet. Trotz der jüngsten positiven Kursentwicklung sieht er weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Profil, da der Markt die Stärke des operativen Geschäfts von Tencent und den Wert des Prosus-Portfolios noch nicht vollständig eingepreist hat.

Resmed

Medizintechnikunternehmen Resmed ist Marktführer bei Beatmungsgeräten für Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe. © Imago Images / Pond5 Images

Hauptsitz: San Diego (Kalifornien) , USA

Branche: Gesundheit

Aktienkurs: 220,00 Euro

Dividende: 0,87 Prozent

ResMed, Marktführer bei Beatmungsgeräten für Schlafapnoe, wurde trotz neuer Abnehmmedikamente als attraktiv eingestuft, da Übergewicht nur einer von vielen Risikofaktoren ist und Patienten die Geräte meist weiterhin benötigen. Schmitt erwartet sogar einen positiven Effekt, da durch die erhöhte Aufmerksamkeit für Gewichtsprobleme auch die Diagnoserate für Schlafapnoe steigen dürfte.

Paylocity

Laut Ethenea erweitert Paylocity sein Portfolio immer weiter und die momentane Kursschwäche sei übertrieben. © Imago Images / Pond5 Images

Hauptsitz: Schaumburg (Illinois), USA

Branche: Technologie

Aktienkurs: 148,00 Euro

Dividende: -

Paylocity überzeugt als wachstumsstarker Disruptor im Bereich Personalmanagement-Software mit einer beeindruckenden Umsatzsteigerung von jährlich 30 Prozent seit 2014 und einer hohen Profitabilität. Trotz aktueller Marktsorgen hält Schmitt die Kursschwäche für übertrieben und sieht angesichts der günstigen Bewertung sogar Übernahmepotenzial, was die Aktie zusätzlich attraktiv macht.

Unilever

Dove Produkte gehören zum britischen Konsumgüter-Unternehmen Unilever. © Imago Images / Panthermedia

Hauptsitz: London, Großbritannien

Branche: Konsumgüter

Aktienkurs: 58,50 Euro

Dividende: 2,99 Prozent

Laut Schmitt überzeugt Unilever durch seine Neuausrichtung auf Kernmarken, ein Sparprogramm und die geplante Abspaltung des Eiscreme-Geschäfts, was dem Konzern neue Dynamik verleiht. Die Kombination aus defensiver Ausrichtung, hohen Cashflows, attraktiver Dividende und Wachstumspotenzial in Schwellenländern macht Unilever zu einer interessanten Wahl in turbulenten Marktphasen.

Fortinet

Das Cybersicherheitunternehmen Fortinet überzeugt Portfoliomanager Christian Schmitt von Ethenea © Imago Images / Dreamstime

Hauptsitz: Sunnyvale (Kailfornien), USA

Branche: Technologie

Aktienkurs: 69,30 Euro

Dividende: -

Fortinet profitiert als führendes Cybersicherheitsunternehmen von der zunehmenden Digitalisierung und dem Trend zu ganzheitlichen Sicherheitsplattformen in einem sich konsolidierenden Markt. Trotz kurzzeitiger Bedenken im Firewall-Segment zeigt das starke Wachstum in allen Bereichen und die positive Marktreaktion auf die jüngsten Quartalsergebnisse, dass Fortinet weiterhin ein attraktives Investment mit Potenzial darstellt.