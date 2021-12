Fünf Prozent im Jahr angestrebt Threadneedle legt neuen Global Multi Asset Income Fund auf

Threadneedle Investments hat einen neuen Fonds aufgelegt: den Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund (SICAV). Toby Nangle, Leiter des Multi-Asset-Bereichs, managt den Fonds, der für den Vertrieb in Deutschland zugelassen ist.Eckdaten des neuen Angebots: Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem aber in globale Aktienwerte und Anleihen. Dafür nutzt er Derivate, strebt 5 Prozent Gewinn im Jahr an und eine geringere Volatilität als ein reines Aktienportfolio. Bis zu 10 Prozent seines Vermögens kann der Fonds in andere Threadneedle-Fonds investieren.Toby Nangle verfügt über 17 Jahre Anlageerfahrung, darunter auch im Management von Multi-Asset-Fonds. Als Leiter des Bereichs Multi Asset bei Threadneedle ist er für verschiedene Multi-Asset-Portfolios verantwortlich. Davor arbeitete er für Baring Asset Management’s.