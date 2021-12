Fünf Smart-Beta-ETFs aufgelegt Neue Lyxor-ETFs setzen auf Risikofaktoren

Low Size (Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung),

Value (Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Cashflow),

Quality (Ertragsqualität, das heißt Eigenkapitalrendite, Verschuldungsgrad und Nettogewinnmarge),

Low-Beta (Unternehmen mit geringem Beta-Faktor) und

Momentum (Unternehmen mit hohen Schwankungen im positiven Bereich)

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Lyxor erweitert ihre Produktpalette an Smart-Beta-ETFs: Die Tochtergesellschaft der französischen Geschäftsbank Société Générale hat jetzt fünf neue Risikofaktoren-ETFs aufgelegt. Die Aktien-Indexfonds hat Lyxor in Zusammenarbeit mit J.P. Morgan zusammengestellt. Sie sind an elektronischen Handelsplattform XETRA gelistet.Die Neuauflagen verfolgen jeweils unterschiedliche Investment-Ansätze: Sie sind nach den Kriterienkonzipiert. Die Einzeltitel werden in allen Indizes jeweils gleich gewichtet.