Am Ball bleiben Fünf Tipps für eine gute Geldanlage im Jahr 2022

Im ersten Schritt dürfen Sie sich eine Reihe von Fragen stellen, die Ihre Situation, Ihre Möglichkeiten und Ihre Ziele betreffen. Wenn Sie bislang an der Seitenlinie der Finanzmärkte stehen, tauchen hier Fragen auf wie:

Wie viel Geld habe ich derzeit und in Zukunft für Investments übrig? Möchte ich Vermögen durch einen Sparplan bilden? Welches finanzielle Ziel habe ich und bis wann möchte ich es erreichen? Wie viel Zeit habe ich bis zum Ruhestand? Wie sollte ich demzufolge mein Vermögen auf Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle und Liquidität verteilen? Wie möchte ich einsteigen – auf einmal oder in kleineren Tranchen? Dies ist der Schritt, der am meisten Arbeit macht. Bei Bedarf können unabhängige Vermögensprofis gute Dienste leisten.



Den Anlageplan verfolgen und prüfen



Der beste Plan ist nur so gut wie die Disziplin, mit der Sie ihn verfolgen. Was nützt eine ausgeklügelte Strategie, wenn man sie jeden Monat neu hinterfragt?! Ein sehr bekannter Investor hat vor 100 Jahren sinngemäß gesagt: Das große Geld habe ich durchs Dabeibleiben verdient, nicht durch schnelles Kaufen und Verkaufen. Dieses Prinzip gilt heute noch.

Attraktive Renditen kommen in aller Regel nicht über Nacht zustande, sondern benötigen Zeit. Gleichwohl sollten Sie Ihren Plan alle zwei bis drei Jahre auf den Prüfstand stellen: Hat er sie Ihren Zielen nähergebracht oder davon entfernt? Müssen Sie ihn möglicherweise verändern oder an neue Umstände anpassen, etwa wenn die Kinder eigenes Geld verdienen und Sie mehr Geld zum Investieren haben?



Auf Unternehmertum und Markt setzen



Die Lokomotive in jedem Portfolio sind Aktien. Sie haben seit mehr als einem Jahrhundert unter allen Anlageklassen nachweislich die höchsten Renditen gebracht. Dies wird sich wohl in den kommenden Jahrzehnten nicht ändern, sofern uns die Marktwirtschaft in ihren wesentlichen Zügen erhalten bleibt.