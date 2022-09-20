Angehörige enlasten Fünf Tipps zur richtigen Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Verbraucher eine Person, die ihn vertreten darf – beispielsweise bei Fragen zur Geldanlage und Versicherungen. Doch: „Aus Erfahrung wissen wir, dass hier Konfliktpotential entstehen kann“, berichtet Margit Winkler vom Institut Generationenberatung.

Margit Winkler, Institut Generationenberatung

Über die Autorin:

Margit Winkler verfügt über langjährige Branchenerfahrung als Bankkauffrau und Marketingfachfrau und hat als Geschäftsführerin des Instituts Generationenberatung (IGB) den Zertifikatslehrgang Generationenberater/in (IHK) und Testamentsvollstreckung (IHK) entwickelt.

Mit ihrem Weiterbildungsunternehmen aus Bad Nauheim schult sie und ihr Team Mitarbeiter der Finanzbranche. Das IGB stellt den Teilnehmern neben Unterlagen und Hilfe bei Fragen auch ein Netzwerk aus Spezialisten zur Verfügung. Mit der Plattform IGB-Service stellen Berater den Kontakt zu Fachanwälten her, die zu Vollmachten und Testamente beraten und die wichtigen Dokumente sicher mit einem 24-7-Service verwahren.



1. Tipp: Machen Sie die bevollmächtigte Person handlungsfähig 1 / 5 Pflege für Ältere. Bildquelle: Sabine van Erp / Pixabay