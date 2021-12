Für 10.000 Euro „Extraklasse-Vertriebler“: Mehmet Göker stellt wieder ein

„Drei Extraklasse-Vertriebler für Kusadasi gesucht“, schrieb Mehmet Göker am heutigen Dienstag - wie gewohnt in Großbuchstaben - auf seiner Facebook-Seite. Unterkunft in seiner Residenz werde gestellt, eine zeitnahe Einarbeitung gewährleistet, so Göker. Das Gehalt würde bei 10.000 Euro im Monat liegen.

Und was müssten die potenziellen Kandidaten mitbringen? Darüber schreibt Göker nichts. Wer das erfahren möchte, soll ihm eine private Nachricht schreiben - und die Telefon-Nummer nicht vergessen.