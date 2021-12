Für 2018 Techniker Krankenkasse senkt Zusatzbeitrag

Im Jahr 2018 wird die Techniker Krankenkasse mit einem Haushaltsvolumen von 34,7 Milliarden Euro hantieren. Außerdem senkt sie den Zusatzbeitrag um 0,1 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent. Heißt: Der Beitragssatz der TK liegt im kommenden Jahr bei 15,5 Prozent.

Der Etat der Krankenversicherung beläuft sich im kommenden Jahr auf mehr als 27,5 Milliarden Euro. Für die Leistungsausgaben hat die TK 26 Milliarden Euro eingeplant – das sind 6,4 Prozent mehr als 2017.

7,4 Milliarden Euro werden auf den Krankenhausbereich fallen. Das ergibt ein Plus von 6,1 Prozent im Vergleich zu 2017. Die Ausgaben für die niedergelassenen Ärzte werden sich auf über 5,1 Milliarden Euro belaufen (ein Plus von 4,3 Prozent). Für die Arzneimittel als drittgrößten Ausgabenposten ist ein Anstieg von 6,0 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr geplant. Das macht also Ausgaben in Höhe von knapp 4,5 Milliarden Euro.

Für die Pflegeversicherung plant die TK rund 5,4 Milliarden Euro ein. Davon fließen allerdings mehr als 3 Milliarden Euro in den Ausgleichsfonds, von dem auch andere Pflegekassen profitieren, die selbst nicht genügend Umsatz machen.