Redaktion 13.10.2016 Lesedauer: 1 Minute

Für 4,5 Milliarden Dollar Pimco kauft Bonds der Deutschen Bank

Der auf Anleihen spezialisierte Vermögensverwalter Pimco hat bei Bond-Platzierungen der Deutschen Bank in den USA in großem Stil zugegriffen, wie Reuters berichtet. In einer ersten Tranche hatte die Bank 3 Milliarden Dollar unbesicherte Bonds platziert und angesichts der unerwartet hohen Nachfrage jetzt weitere 1,5 Milliarden Dollar. Es sind dies die ersten US-Bonds der Bank seit fünf Monaten. Allerdings sind sie für die Bank einen halben Prozentpunkt teurer als vergleichbare bestehende Bonds.