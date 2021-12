Constance Riede 25.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Für 550 Millionen Euro Spanier kaufen Kfz-Direktversicherer Direct Line

Die britische Versicherungs-Gesellschaft Direct Line Group verkauft die deutsche Direct Line. Der Kfz-Direktversicherer mit dem roten Telefon als Markenzeichen soll an eine spanische Gesellschaft gehen, welche so für mehr Wachstum in ihrem Direktgeschäft sorgen will.