Für den Carmignac Portfolio Capital Plus Carmignac holt EdRAM-Fondsmanager an Bord

Gerade war bekannt geworden, dass das Fondsmanager-Duo Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra Anfang Juli Edmond de Rothschild Asset Management verlässt – da tauchen die beiden Anleihen-Experten an anderer Stelle schon wieder auf: Das französische Fondshaus Carmignac gibt bekannt, dass Rigeade und Ben Zimra ab dem 9. Juli als Co-Fondsmanager den Carmignac Portfolio Capital Plus (ISIN: LU0336084032) managen sollen.

In ihrer neuen Position an der Spitze des Milliardenfonds berichten die Anleihen-Spezialisten an Carmignac-Rentenchefin Rose Ouahba. Beide werden von Paris aus tätig sein.

Bei EdRAM hatten Rigeade und Ben Zimra den 1 Milliarde Euro schweren Bond Allocation Fund unter ihren Fittichen.