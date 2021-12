Für den japanischen Markt Neuberger Berman gründet Aktien-Team

Der US-Vermögensverwalter Neuberger Berman hat ein Team für Aktieninvestitionen in Japan gegründet. Es besteht aus einem Leiter, Keita Kubota, sowie zwei Analysten. Kubota ist mit seinem Team in Japan ansässig und investiert im Auftrag von institutionellen Anlegern in Nebenwerte und Mid Caps.

Neuberger Berman ist seit 15 Jahren im japanischen Finanzmarkt aktiv. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf 53 Milliarden US-Dollar.