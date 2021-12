Für deutsche Vermittler Bank Zweiplus und C-Quadrat mit Alpendepot

In Kooperation mit C-QUADRAT Asset Management bietet die bank zweiplus ab dem 1. März 2016 mit dem C-QUADRAT Alpendepot ein innovatives Vermögensverwaltungskonzept auf der Basis von bewährten Investmentfonds an. Neben derwerden auchangeboten. Zusätzlich ist kundenseitig die Flexibilität gewährleistet, die Sparrate jederzeit zu erhöhen, zu reduzieren oder ganz auszusetzen. Auch Sonderzahlungen können unbegrenzt investiert werden.. Das Depot wird bei der bank zweiplus in Zürich geführt, was den Vorteil eines EU-unabhängigen Standortes mit sich bringt.Das C-QUADRAT Alpendepot verbindet mit der bank zweiplus als Depotbank schweizerische Verlässlichkeit und mit C-QUADRAT die ausgewiesene Kompetenz eines international tätigen Asset Managers. C-QUADRAT als Strategieprovider stellt bewährte Investmentfonds so zusammen, dass die Strategie eine attraktive Empfehlung für ein ausgewogenes Basisinvestment sein kann und eignet sich damit optimal für einen systematischen Vermögensaufbau sowie eine individuelle Altersvorsorge.