Redaktion 19.10.2020 Lesedauer: 1 Minute

Bild des Tages Für die freie Rede

Menschen gedenken am Place de la République in Paris des ermordeten Lehrers Samuel Paty und demonstrieren zugleich für Meinungs- und Redefreiheit. Paty wurde in der vergangenen Woche von einem mutmaßlichen Islamisten getötet, weil er in im Unterricht Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte.