Invesco machte im April den Anfang, die UBS folgte im Mai, nun zieht die DWS nach. Die Gebühren breiter Aktien-ETFs fallen immer schneller. Das steckt hinter dem Preiskampf.

Sieben Euro. So viel zahlt ein Anleger künftig pro Jahr für zehntausend Euro, die er im Xtrackers FTSE All-World Ucits ETF (ISIN: IE000L6ZMMC4) der DWS anlegt. Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank senkt zum 1. Juni 2026 die jährliche Pauschalgebühr – die sogenannte Total Expense Ratio (TER) – von bisher 0,12 auf 0,07 Prozent. Der Schritt macht das Produkt zum günstigsten seiner Klasse: einen einzigen Indexfonds, der rund 4.200 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern in mehr als 45 Ländern abbildet und damit rund 90 bis 95 Prozent der weltweit investierbaren Marktkapitalisierung erfasst.

Für Anleger ist der direkte Vergleich mit Vanguard besonders aufschlussreich. Der amerikanische Vermögensverwalter verlangt für seinen Vanguard FTSE All-World Ucits ETF (ISIN: IE00BK5BQT80) – er bildet exakt denselben Index ab – eine Jahresgebühr von 0,22 Prozent. Das ist mehr als das Dreifache der neuen DWS-Gebühr. Vanguard verlässt sich auf sein Fondsvolumen und seine Markenbekanntheit, um solche Preisabstände zumindest vorerst auszusitzen.

Den bisherigen Preisrekord im Segment der globalen All-World-ETFs – also jener Produkte, die Industrie- und Schwellenländer gemeinsam abdecken – hielt bis heute Amundi mit seinem Prime All Country World Ucits ETF. Auch er kostet 0,07 Prozent pro Jahr, läuft aber auf einem Index von Solactive, einem kleineren Anbieter. Genau hier liegt der strategische Kern des DWS-Schritts: Xtrackers bietet nun den renommierten FTSE-All-World-Index des Londoner Indexanbieters FTSE Russell zum gleichen Preis wie Amundi.

Blick auf das Konkurrenzfeld

Ein Blick auf das Marktumfeld zeigt, wie stark sich die Gebührenlandschaft in diesem Segment bereits verschoben hat. Der iShares MSCI ACWI Ucits ETF (ISIN: IE00B6R52259) von Blackrock – ein vergleichbares Produkt, allerdings auf Basis des MSCI ACWI statt des FTSE All World – kostet 0,20 Prozent pro Jahr. Der SPDR MSCI ACWI IMI Ucits ETF (IE00B3YLTY66) von State Street liegt bei 0,17 Prozent; noch Ende 2023 hatte das Unternehmen die TER von 0,40 Prozent drastisch gesenkt, was damals branchenweit für Aufsehen sorgte. Den Invesco FTSE All-World Ucits ETF (ISIN: IE000716YHJ7) gibt es derzeit für 0,15 Prozent.

Der Xtrackers-Schritt reiht sich in eine Serie von Gebührensenkungen ein, die das erste Halbjahr 2026 prägen. Im April hatte Invesco die TER seines Invesco MSCI-World-ETF – eines Produkts mit damals 6,6 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen – von 0,19 auf 0,05 Prozent gesenkt. Der Marktdurchschnitt vergleichbarer Produkte lag laut Unternehmensangaben damals bei rund 0,20 Prozent. Im Mai folgte die UBS: Sie verbilligte fünf ihrer börsengehandelten Indexfonds, darunter den UBS Core MSCI USA ETF, dessen TER sich von 0,06 auf 0,03 Prozent halbierte. Ebenfalls im Mai brachte Vanguard zwei neue Europa-ETFs auf den Markt – den FTSE Eurozone ETF für 0,07 Prozent und einen Small-Cap-ETF für europäische Nebenwerte für 0,19 Prozent jährlich.

Die Logik hinter dem Preiskampf

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Hinter dieser Entwicklung steckt eine strukturelle Ökonomik. Je mehr Kapital in einen Fonds fließt, desto geringer werden die Fixkosten je investiertem Euro – ein klassischer Skaleneffekt. Das in europäischen ETFs verwaltete Vermögen hat nach Angaben von Invesco die Marke von 3,5 Billionen Dollar überschritten. Invesco selbst rechnet mit einer Verdopplung innerhalb von fünf Jahren. Die großen Asset Manager positionieren ihre All-World-ETFs deshalb zunehmend als strategische Basisprodukte: Sie dienen als margenschwache Türöffner, um Anleger dauerhaft im eigenen Universum zu halten.

Relevant ist der Preiskampf auch mit Blick auf die kommende staatlich geförderte Altersvorsorge in Deutschland. Breite globale ETFs gelten als bevorzugtes Vehikel für langfristige Sparpläne; über Jahrzehnte entscheiden Zehntel von Prozentpunkten darüber, wieviel Rendite tatsächlich beim Anleger ankommt.

Ausblick: Wer reagiert als nächstes?

Der strukturelle Druck auf Vanguard ist kaum zu übersehen. Der Fondsriese, der 1975 in den USA gegründet wurde und als Pionier kostengünstiger Indexfonds gilt, verwaltet weltweit rund zwölf Billionen Dollar – und steht nun beim FTSE All-World mit einem Dreifachen der DWS-Gebühr in der Erklärungspflicht. Bislang konnte Vanguard seine starke Marke einsetzen, um Preisabstände auszusitzen. Ob das bei einer Differenz von 15 Basispunkten – und einem direkten Index-Vergleich – weiterhin trägt, werden Zuflussstatistiken der kommenden Quartale zeigen.

Für Anleger, die ihr Portfolio mit einem einzigen, kostengünstigen Baustein globaler Streuung aufbauen wollen, hat sich die Ausgangslage jedenfalls deutlich verbessert. Der Markt hat in weniger als sechs Monaten neue Maßstäbe gesetzt