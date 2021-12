Tiefe Zinsen, schwacher Dollar „Für die Schwellenländer wird es einfacher“

Die Zentralbanken drehen hüben wie drüben am Geld-Rad und drücken die Zinsen. Was macht das mit dem Dollar, und ist das nun gut oder schlecht für Anleihen aus den Schwellenländern? Senior-Portfoliomanager Wim Vandenhoeck liefert Antworten. Er betreut bei Invesco Fonds für Anleihen in lokalen Währungen.