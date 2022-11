Kfz-Versicherung Für diese Autos ändern sich 2023 die Typklassen

Neuwagen auf einem Parkplatz | Foto: Pexels

Nach Information des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) profitieren rund 4,8 Millionen Autofahrer im kommenden Jahr von besseren Typklassen. Für rund 8,1 Millionen gelten höhere Einstufungen. Dahinter steckt folgendes Vorgehen: Werden mit einem Automodell vergleichsweise wenige Schäden und geringe Reparaturkosten verursacht, erhält es eine niedrige Typklasse, bei vielen Schäden und hohen Versicherungsleistungen eine hohe.

Für die Versicherten heißt das: Je niedriger die Einstufung ihres Autos in der Typklasse, desto geringer sind die Prämien. Das gilt sowohl für die Haftpflicht- als auch für die Kaskoversicherungen. In der Kfz-Haftpflichtversicherung gibt es derzeit 16 Typklassen (10-25). In der Teilkaskoversicherung gibt es 24 Typklassen (10-33). In der Vollkaskoversicherung unterscheiden die Statistiker der Versicherer 25 Typklassen (10-34).

Auf den nächsten Seiten zeigen wir Dir eine Auswahl der neuen Einstufungen.